Samanyolu Haber /Gündem / Boeing tek bir uçak satamıyor /13 Mayıs 2020 10:14

Boeing tek bir uçak satamıyor

Boeing Nisan ayında tek bir uçak satmadı. Şirket, geçtiğimiz ay hiç sipariş alamazken ,aldığı 108 eski sipariş iptal edildi .

Boeing'ten uçak teknolojisinde çığır açacak gösteri


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemis nedeniyle havacılık ve endüstri sektörü tarihindeki en büyük krizi yaşıyor 
Dünyanın en güçlü ve önde gelen hava yolu şirketleri de koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Sefer iptalleri ve yolcu kayıpları hava yolu şirketlerinin gelirlerinde büyük düşüşe yol açması istihdamı da vurdu. ABD’de dahil birçok taşıyıcı, nasıl küçüleceklerini düşünmeye başladı. 

Havayolu firmalarının yaşadığı bu zorlu süreç ise Airbus ve Boeing gibi ticari uçak üreticilerine son derece olumsuz yansıdı. İki şirket, tarihlerinin en zorlu sürecini geçirirken, hükümetlerden milyarlarca dolarlık krediler istedi. 

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden ABD'li Boeing, tek bir uçak siparişidahi almadan Nisan ayını tamamladı . Şirket Mayıs ayından da umutlu değil. Üstüne üstlük ünlü uçak firması daha önce aldığı 108 siparişi de kaybetti 

Boeing CEO'su David Calhoun, hava yolculuğunun yavaş toparlanacağını, büyük olasılıkla bazı havayolları şirketlerinin iflas açıklayacağını söyledi . Boeing analiztleri Bütün havayolları trafiği açılsa bile insanların yolculuk yapmaktan kaçınacakları görüşünde 

Eylül geldiğinde tarfiğin ancak  25'e  ulaşacağını , belki yıl sonuna kadar yüzde 50'ye yaklaşacaklarını söylüyorlar 
Yaşanan kazalar sonrası da durumu gittikçe kötüleşen Boeing; bu durumun etkisini azaltmak için, bu yılki en büyük teklifte 25 milyar dolarlık tahvil sattı. 

Avrupalı uçak üreticisi Airbus ise geçtiğimiz günlerde  2020’nin ilk çeyreğinde 419 milyon euro zarar ettiğini duyurmuştu  
2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 15'lik gelir kaybı yaşayan Airbus, ticari uçak teslimatlarında da 162'den 122'ye kadar geriledi. 
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