Boeing tek bir uçak satamıyor





Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemis nedeniyle havacılık ve endüstri sektörü tarihindeki en büyük krizi yaşıyor

Dünyanın en güçlü ve önde gelen hava yolu şirketleri de koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Sefer iptalleri ve yolcu kayıpları hava yolu şirketlerinin gelirlerinde büyük düşüşe yol açması istihdamı da vurdu. ABD’de dahil birçok taşıyıcı, nasıl küçüleceklerini düşünmeye başladı.





Havayolu firmalarının yaşadığı bu zorlu süreç ise Airbus ve Boeing gibi ticari uçak üreticilerine son derece olumsuz yansıdı. İki şirket, tarihlerinin en zorlu sürecini geçirirken, hükümetlerden milyarlarca dolarlık krediler istedi.





Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden ABD'li Boeing, tek bir uçak siparişidahi almadan Nisan ayını tamamladı . Şirket Mayıs ayından da umutlu değil. Üstüne üstlük ünlü uçak firması daha önce aldığı 108 siparişi de kaybetti





Boeing CEO'su David Calhoun, hava yolculuğunun yavaş toparlanacağını, büyük olasılıkla bazı havayolları şirketlerinin iflas açıklayacağını söyledi . Boeing analiztleri Bütün havayolları trafiği açılsa bile insanların yolculuk yapmaktan kaçınacakları görüşünde





Eylül geldiğinde tarfiğin ancak 25'e ulaşacağını , belki yıl sonuna kadar yüzde 50'ye yaklaşacaklarını söylüyorlar

Yaşanan kazalar sonrası da durumu gittikçe kötüleşen Boeing; bu durumun etkisini azaltmak için, bu yılki en büyük teklifte 25 milyar dolarlık tahvil sattı.





Avrupalı uçak üreticisi Airbus ise geçtiğimiz günlerde 2020’nin ilk çeyreğinde 419 milyon euro zarar ettiğini duyurmuştu

2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 15'lik gelir kaybı yaşayan Airbus, ticari uçak teslimatlarında da 162'den 122'ye kadar geriledi.