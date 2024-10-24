Samanyolu Haber /Dünya / Boeing'de kriz büyüyor: Çalışanlar greve devam etme kararı aldı /24 Ekim 2024 22:49

Boeing'de kriz büyüyor: Çalışanlar greve devam etme kararı aldı

Grev, Ocak ayında Alaska Havayolları'nın bir uçuşu sırasında 737 Max uçağının kapı panelinin patlamasının ardından çok sayıda federal soruşturmanın odağı haline gelen Boeing için zorlu geçen bir yıla denk geldi.

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Boeing fabrika işçileri şirketin son sözleşme teklifine karşı oy kullanarak, havacılık devinin en çok satan jet uçaklarının üretimini altı haftadır durduran greve devam etme kararı aldı.

Seattle'daki yerel sendika liderleri çarşamba günü oy kullanan Uluslararası Makinistler ve Havacılık ve Uzay İşçileri Sendikası üyelerinin yüzde 64'ünün sözleşme teklifini kabul etmeme yönünde oy kullandığını açıkladı.

IAM 751. Bölge sendika başkanı Jon Holden çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "10 yıllık fedakârlıkların ardından hala telafi etmemiz gereken bir zemin var ve bunu müzakereleri bir an önce yeniden başlatarak yapmayı umuyoruz," dedi.

"Bu bir iş yeri demokrasisidir ve aynı zamanda bir şirketin çalışanlarına her yıl kötü davranmasının sonuçları olacağının açık bir kanıtıdır."

Boeing sözcüsü, yetkililerin oylama hakkında bir yorumda bulunmadığını aktardı.

Grev, ocak ayında Alaska Havayolları'na ait bir uçuş sırasında 737 Max uçağının kapı panelinin patlamasının ardından çok sayıda federal soruşturmanın odağı haline gelen şirket için zorlu geçen bir yıla denk geldi.

Grev, şirketi havayollarına yeni uçaklar teslim etmekten elde ettiği nakitten mahrum bıraktı.

Çarşamba günü şirket üçüncü çeyrekte 6 milyar dolardan (5.6 milyar euro) fazla zarar ettiğini bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Boeing'de kriz büyüyor: Çalışanlar greve devam etme... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:08:59