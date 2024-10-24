Boeing'de kriz büyüyor: Çalışanlar greve devam etme kararı aldı

Euronews'te yer alan habere göre Boeing fabrika işçileri şirketin son sözleşme teklifine karşı oy kullanarak, havacılık devinin en çok satan jet uçaklarının üretimini altı haftadır durduran greve devam etme kararı aldı.



Seattle'daki yerel sendika liderleri çarşamba günü oy kullanan Uluslararası Makinistler ve Havacılık ve Uzay İşçileri Sendikası üyelerinin yüzde 64'ünün sözleşme teklifini kabul etmeme yönünde oy kullandığını açıkladı.



IAM 751. Bölge sendika başkanı Jon Holden çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "10 yıllık fedakârlıkların ardından hala telafi etmemiz gereken bir zemin var ve bunu müzakereleri bir an önce yeniden başlatarak yapmayı umuyoruz," dedi.



"Bu bir iş yeri demokrasisidir ve aynı zamanda bir şirketin çalışanlarına her yıl kötü davranmasının sonuçları olacağının açık bir kanıtıdır."



Boeing sözcüsü, yetkililerin oylama hakkında bir yorumda bulunmadığını aktardı.



Grev, ocak ayında Alaska Havayolları'na ait bir uçuş sırasında 737 Max uçağının kapı panelinin patlamasının ardından çok sayıda federal soruşturmanın odağı haline gelen şirket için zorlu geçen bir yıla denk geldi.



Grev, şirketi havayollarına yeni uçaklar teslim etmekten elde ettiği nakitten mahrum bıraktı.



Çarşamba günü şirket üçüncü çeyrekte 6 milyar dolardan (5.6 milyar euro) fazla zarar ettiğini bildirdi.