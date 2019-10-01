Samanyolu Haber /Teknoloji / Boeing'de yeni skandal /01 Ekim 2019 16:32

Boeing'de yeni skandal

Üç Boeing 737-800 tipi uçağın gövdesinde çatlaklar tespit edilmesinin akabinde yüzlerce aynı model uçağın incelenmesi gerekeceği belirtiliyor.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük iki uçak imalatçısından biri olan Amerikan Boeing firması yeni bir skandalla karşı karşıya. 

Bloomberg'in haberine göre Boeing 737-800 tipi üç uçağın kanatlarını gövdeye bağlayan kısımlarında çatlaklar keşfedildi. 

YOLCU UÇAĞINDAN KARGO UÇAĞINA DEVŞİRİLDİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Havacılık Yönetimi (FAA) tarafından filosunda 737-800'ler bulunan şirketlere gönderilen uyarıda üç uçağın da yolcu uçağından kargo uçağına devşirilmiş modeller olduğu belirtildi. 

Boeing 737-800 tipi uçakların gövdesinde çatlak tespit edilmesi endişeleri artırdı.
 
FAA ayrıca çatlak belirlenen uçakların 35 binden fazla uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

Boeing, mevcut inceleme rutinlerinin çatlakları keşfetmek için yeterli olmadığı soncuna vardıktan sonra yeni yöntemler aramaya başladı. 

737 MAX 8 UÇAKLARINDA İMALAT HATASI TESPİT EDİLMİŞTİ

2018 yılında 737-800'lerin en son modeli "737 MAX 8" tipi yolcu uçaklarından ikisi Etiyopya ve Jakarta açıklarında birkaç ay arayla düşmüştü. İki kazada 356 kişi hayatını kaybetmişti. 

İki facianı imalat hatası sebebiyle meydana geldiğinin ortaya çıkmasının akabinde 737 MAX 8 modeli uçaklar yere indirilmişti. 

Boeing, MAX 8'lerde çatlakların görülmediğini açıkladı.
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