Boeing'de yine üretim hatası

Geçtiğimiz günlerde, farklı bir teknik arızadan dolayı şirketin aynı tip 8 uçağı hangara çekilmişti. Boeing'den yapılan açıklamada, yeni fark edilen üretim hatalarının henüz teslimatı yapılmamış uçaklar için geçerli olduğu ve hava yolu güvenliğine bir risk oluşturmadığı savunuldu. Açıklamada, hatanın uçakların kuyruk kısmındaki yatay sabitleyicilerin montesiyle ilgili olduğu belirtildi. Hatanın ortaya çıkmasının ardından 900'e kadar uçağın incelemeye alınmasının muhtemel olduğu aktarıldı.







Sıkıntının, uçakların teslimat tarihini erteleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.





Üretim hatasının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 3.8 değer kaybetti.





Koronavirüs salgının en ağır darbeyi vurduğu havacılık sektöründe, adı uçak kazalarına da karıştığından sıkıntılı dönemden geçen Boeing, bu yıl 445 sipariş kaybetti. Geçen yıl ağustos ayında 18 uçak teslim eden şirket bu yılın aynı ayında 13 uçağın satışını tamamladı.