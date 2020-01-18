Samanyolu Haber /Gündem / Boeing'in 737 MAX tipi yolcu uçaklarında yeni sorunlar tespit edildi /18 Ocak 2020 12:43

Boeing'in 737 MAX tipi yolcu uçaklarında yeni sorunlar tespit edildi

ABD’li uçak şirketi Boeing, 737 MAX tipi yolcu uçaklarının yazılımında yeni sorunların tespit edildiğini doğruladı.

SHABER3.COM

ABD'li uçak şirketi Boeing, geçen hafta sonu yapılan 737 MAX tipi uçağa yönelik sistem testlerinde, iki yolcu uçağına ait bilgisayarların birbiriyle iletişim kuramadığı yönündeki haberlerin ardından açıklama yaptı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre şirket, yaptığı açıklamada,  737 MAX tipi yolcu uçaklarının yazılımında yeni sorunların tespit edildiğini doğruladı.

CNBC’nin haberine göre, Boeing’den yapılan açıklamada, “Gerekli güncellemeleri yapıyoruz ve (ABD) Federal Sivil Havacılık İdaresi ile bu değişiklikleri düzenleme konusu üzerinde çalışıyoruz. Biz ayrıca müşterilerimize ve tedarikçilerimize bilgi veriyoruz” denildi.

Açıklamanın ardından borsada Boeing hisseleri yüzde 1.9 değer kaybederek 325.75 dolara indi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Boeing'in 737 MAX tipi yolcu uçaklarında yeni sorunlar... Sonraki Haber >>

Ekrem İmamoğlu'na şok!

Ekrem İmamoğlu'na şok!

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:34