Boeing'in 737 MAX tipi yolcu uçaklarında yeni sorunlar tespit edildi

ABD'li uçak şirketi Boeing, geçen hafta sonu yapılan 737 MAX tipi uçağa yönelik sistem testlerinde, iki yolcu uçağına ait bilgisayarların birbiriyle iletişim kuramadığı yönündeki haberlerin ardından açıklama yaptı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre şirket, yaptığı açıklamada, 737 MAX tipi yolcu uçaklarının yazılımında yeni sorunların tespit edildiğini doğruladı.





CNBC’nin haberine göre, Boeing’den yapılan açıklamada, “Gerekli güncellemeleri yapıyoruz ve (ABD) Federal Sivil Havacılık İdaresi ile bu değişiklikleri düzenleme konusu üzerinde çalışıyoruz. Biz ayrıca müşterilerimize ve tedarikçilerimize bilgi veriyoruz” denildi.





Açıklamanın ardından borsada Boeing hisseleri yüzde 1.9 değer kaybederek 325.75 dolara indi.