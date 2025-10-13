BofA, altın ve gümüş fiyatı tahminlerini açıkladı

Altın ve gümüş fiyatlarının art arda tarihi rekorlar kırdığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarından iyimser tahminler gelmeye devam ediyor. Bank of America (BofA), yayımladığı değerlendirmede, değerli metaller için 2026 yılı beklentilerini önemli ölçüde yükselttiğini duyurdu.





BofA’nın tahminleri, piyasalardaki mevcut güçlü performansı yansıtıyor. Ons altın, bugün 4.079 dolarla yeni bir tarihi zirve görmüş ve yılbaşından bu yana değer artışı yüzde 55’i aşmıştı. Gümüş fiyatı da 51.73 dolarla zirveyi yenileyerek bu yılki artışını yüzde 78’e çıkarmıştı.Bankanın uzun vadeli revize edilmiş beklentileri şöyle:Altın Hedefi: Banka, altının zirve fiyatının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngördü. 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahmini ise 4.400 dolar/ons olarak belirlendi.Gümüş Hedefi: Gümüş için belirlenen zirve hedefi ise 65 dolar/ons oldu. 2026 yılı ortalama fiyat beklentisi ise 56.25 dolar/ons seviyesinde tutuldu.BofA’nın bu yukarı yönlü revizyonu, küresel jeopolitik riskler, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının altın alım iştahının devam etmesi gibi faktörlere dayandırılıyor.