BOFA'dan yeni hedef: Gümüş getiride altını solladı!

ABD’de faiz indirimi olasılığının artmasıyla reel getirilerin düşmesi de gümüşe yarıyor. Bloomberg verilerine göre gümüş destekli ETF’lerde yalnızca bir günde 200 ton artış yaşandı ve toplam varlıklar 2022’den bu yana en yüksek düzeye çıktı.
Haftanın dördüncü günü Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatları arttı mı? İşte 4 Aralık 2025 güncel gümüş fiyatları… Haftanın dördüncü günü Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatları arttı mı? İşte 4 Aralık 2025 güncel gümüş fiyatları…
LONDRA PİYASASINDA METAL BULUNURLUĞU KRİZE DÖNÜŞTÜ
Ekim ayında Londra kasalarında yaşanan keskin daralma, piyasadaki “serbest” metal miktarını hızla azaltarak kiralama maliyetlerini sert biçimde yukarı itti. Stokların tükenme noktasına gelmesi, kısa pozisyon sahiplerini pozisyon kapamaya zorladı. Piyasa uzmanları, son dönemi “paradan ziyade metalin bulunmasının önemli hale geldiği” bir süreç olarak tanımlıyor.
ÇİN’DE STOKLAR ERİYOR: İKİNCİ ARZ ŞOKU
Çin’in Şanghay depolarındaki gümüş stoklarının on yılda görülen en düşük seviyeye gerilemesi, fiyatları etkileyen diğer önemli gelişme oldu. Fotovoltaik sektörünün güçlü talebi ve Londra’daki açığı karşılamak için yapılan sevkiyatlar stokları hızla tüketti. Güneş paneli üretiminde kritik rol oynayan gümüş, arz esnekliğinin düşük olması nedeniyle fiyatları yukarı itmeye devam ediyor.
60 DOLAR BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ
Gümüşün ABD’nin Kritik Mineraller Listesi’ne dahil edilmesi de talebi artıran unsurlar arasında. Tüm göstergeler, arzın kısa sürede toparlanmaması durumunda gümüşün 60 dolar seviyesini yeniden test edeceğine işaret ediyor. Uzmanlar ralli dinamiklerinin sürdüğünü ve fiyatlarda yeni zirvelerin görülebileceğini değerlendiriyor.
BOFA’DAN 65 DOLAR TAHMİNİ
Bank of America, 2026 için gümüşte ons fiyatının 65 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bankanın analizinde kısa vadeli olası düzeltmelere dikkat çekilse de, arz sıkıntıları ve güçlü yatırım talebinin uzun vadeli yükseliş hedefini desteklediği belirtiliyor.