BOFA'dan yeni hedef: Gümüş getiride altını solladı!

Gümüş piyasasında yılın başından bu yana görülen güçlü yükseliş, fiyatların hem spot hem de vadeli piyasalarda rekor seviyeleri test etmesine yol açtı. Arz tarafındaki daralma, küresel stokların erimesi ve faiz indirimine yönelik beklentiler gümüşü yılın en dikkat çekici yatırım araçlarından biri haline getirdi.

Spot piyasada ons gümüş 58,94 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Vadeli işlemlerde ise 60 dolar seviyesi aşıldı. Özellikle yatırımcıların fiziksel metal talebindeki artış ve ETF girişlerinin güçlenmesi fiyatları yukarı taşıyor.

ABD’de faiz indirimi olasılığının artmasıyla reel getirilerin düşmesi de gümüşe yarıyor. Bloomberg verilerine göre gümüş destekli ETF’lerde yalnızca bir günde 200 ton artış yaşandı ve toplam varlıklar 2022’den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

LONDRA PİYASASINDA METAL BULUNURLUĞU KRİZE DÖNÜŞTÜ

Ekim ayında Londra kasalarında yaşanan keskin daralma, piyasadaki “serbest” metal miktarını hızla azaltarak kiralama maliyetlerini sert biçimde yukarı itti. Stokların tükenme noktasına gelmesi, kısa pozisyon sahiplerini pozisyon kapamaya zorladı. Piyasa uzmanları, son dönemi “paradan ziyade metalin bulunmasının önemli hale geldiği” bir süreç olarak tanımlıyor.

ÇİN’DE STOKLAR ERİYOR: İKİNCİ ARZ ŞOKU

Çin’in Şanghay depolarındaki gümüş stoklarının on yılda görülen en düşük seviyeye gerilemesi, fiyatları etkileyen diğer önemli gelişme oldu. Fotovoltaik sektörünün güçlü talebi ve Londra’daki açığı karşılamak için yapılan sevkiyatlar stokları hızla tüketti. Güneş paneli üretiminde kritik rol oynayan gümüş, arz esnekliğinin düşük olması nedeniyle fiyatları yukarı itmeye devam ediyor.

60 DOLAR BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Gümüşün ABD’nin Kritik Mineraller Listesi’ne dahil edilmesi de talebi artıran unsurlar arasında. Tüm göstergeler, arzın kısa sürede toparlanmaması durumunda gümüşün 60 dolar seviyesini yeniden test edeceğine işaret ediyor. Uzmanlar ralli dinamiklerinin sürdüğünü ve fiyatlarda yeni zirvelerin görülebileceğini değerlendiriyor.

BOFA’DAN 65 DOLAR TAHMİNİ

Bank of America, 2026 için gümüşte ons fiyatının 65 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bankanın analizinde kısa vadeli olası düzeltmelere dikkat çekilse de, arz sıkıntıları ve güçlü yatırım talebinin uzun vadeli yükseliş hedefini desteklediği belirtiliyor.
