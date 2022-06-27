Samanyolu Haber /Gündem / Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü: 4 ölü, yüzlerce yaralı /27 Haziran 2022 10:34

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü: 4 ölü, yüzlerce yaralı

Kolombiya'da bir boğa güreşi festivalinde stadyum çöktü. Dört kişinin öldüğü olayda en az 500 yaralı var

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Kolombiya'nın El Espinal kentinde düzenlenen bir boğa güreşi festivali sırasında izleyicilerin bulunduğu stadyumun çökmesi sonucunda dört kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Sivil Savunma Dairesi yaralı sayısının 500'ü bulduğunu bildirirken, El Tiempo gazetesine konuşan yerel yetkililer hastanelerin kapasitesinin yeterli olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Gustavo Pedro ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda olayın görüntülerini paylaştı ve hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren bu tür etkinliklere izin verilmemesi için belediyelere çağrıda bulundu. 
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Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

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