Boğaz girişine yakın yerde Rus tankerinde patlama





DRON SALDIRISI ŞÜPHESİ

Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur."









MÜRETTEBAT KURTARILDI



Gemideki 25 personel için başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, mürettebatın durumunun iyi olduğunu ve gemideki yangının ise devam ettiğini söyledi.



NTV'ye konuşan Aktaş, mürettebatın kurtarıldığını belirtti.





Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.Olayla ilgili Denizden Haber'e değerlendirme yapan Deniz Emniyet Derneği Başkanı Avukat Kaptan Cahit İstikbal ise saldırı ihtimaline ilişkin şunları söyledi:"Bu saldırı bir ilk. Karadeniz'de gerek Ukrayna gerekse Rusya dronların yönünü şaşırtmak için yoğun bir elektronik karıştırma yapıyor. Ancak bu bölge biraz elektronik harp etkisinin uzağında eğer dron saldırısı ise o yüzden bu bölgeyi seçmiş olabilirler. Ukrayna "Sea Baby Effect" dediğimiz yüzen insansız deniz araçları ile Rus donanmasını Doğuya doğru sürüklemişti. İlk kez ticari gemi hedef alınıyor.""Acaba hava dronu mu deniz dronu mu kullanıldı? Her ikisi de kabul edilemez. Eğer durum böyle ise olay Türk ekonomik bölgesinde meydana gelmiş demektir. Bizim açımızdan da kabul edilemezdir. Evet karasularının ötesi devletin tam hükümranlık alanında değildir ama MEB içerisinde bile olsa böyle bir saldırı yapılmış olması ilk defa bu kadar kadranın genişlediği anlamına geliyor. Vahim bir gelişme" şeklinde yorumladı."Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir.Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve Ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdaheleler yapılmaktadır.