'Boğaz’ın en güzel binasına çöküp kendine yalı yaptı’ iddiası

Gazeteci Cevheri Güven, Sarıyer Askerlik Şubesi tarafından 2 yıl önce boşatılan ve İstanbul Boğazı’nın en güzel yerlerinden biri olan Yeniköy’deki tarihi binaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın çökerek kendine yalı yaptığını ileri sürdü.







Sarıyer Askerlik Şubesi Başkanlığı tarafından kullanılan Yeniköy’deki tarihi bina, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın emriyle Eylül 2020’de boşaltılmış, Sarıyer Askerlik Şubesi Başkanlığı Halıcıoğlu’ndaki yeni yerine taşınmıştı.





BİNANIN ÖNÜNDEKİ ATATÜRK BÜSTÜ KALDIRILDI



Gazeteci Cevheri Güven sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, boşaltılan binanın tadilat yapıldıktan sonraki halini paylaştı. İstanbul Boğazı’nın en güzel yerlerinden biri olan binanın Hulusi Akar tarafından özel yalıya çevrildiğini aktaran Cevheri Güven, binanın önündeki Atatürk büstünün de kaldırılarak resmi daire statüsünden çıkarıldığını söyledi.







RENGİ DEĞİŞTİRİLDİ İÇİNE ASANSÖR İNŞA EDİLDİ



Rengi değiştirilen tarihi binanın içine yasak olmasına rağmen asansör de yapıldığını kaydeden Güven’in Hulusi Akar tarafından çökülen binanın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın çöktüğü yalının çok yakınında olduğuna dikkat çekti. İstanbul Mimarlar Odası’nı göreve çağıran Cevheri Güven Twitter paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:















”Hulusi Akar’ın kendisi için Boğazın en güzel binalarından Yeniköy Askerlik Şubesini boşalttığını, özel yalıya çevireceğini anlatmıştım. Tadilat bitti. Binanın önündeki Atatürk büstü sökülürken kırılmış. Birkaç fotoğraf ve bilgi paylaşayım. Kırmızı hali orijinali. Ve şimdiki hali.





Binanın önündeki Atatürk büstü yenilenmeyecekmiş. Bu binanın resmi daire statüsünden çıkartıldığını ve özel konut olarak kullanılacağını gösterir. Akar, artık Boğaza muhteşem kıyısı olan, geniş bahçeli yalısında yaşayacak. Tadilatta ihlal edilen imar kuralları çok.





Binaya içeriden asansör eklendi ki mümkün değil yasal olarak. Renginin tamamen değiştiğini görüyorsunuz zaten. İçeriye daha neler yapıldı, resmi daireden konut hüviyetine çevrilirken neler eklendi bilemiyoruz. Nasıl bütçeleştirildi, ne kadara mal oldu?





Tabi bir de içerinin tefriş edilmesi, mobilyalar vs var. Bunlara kaç milyon dolar harcanacak tahmin bile edemiyorum. İnsanlar enflasyonla ezilirken, vergilerimiz buralara harcanıyor. Herkes kendine ya bir saray, ya bir yalı derdinde. Berat Albayrak da ilerideki yalıya çöktü.





Berat Albayrak’ın çöktüğü yalı boğazın en pahalı yalısı. Tabi arkada iki de köşkü var. Köşklerin biri şuanda imara aykırı biçimde dev hale getiriliyor. Mimarlar Odası gidip baksa yalının arkasındaki Köşklerdeki fecaat inşaatı görür.”