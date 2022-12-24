Boğaz keyfi facia ile sonuçlanıyordu...

Bebek Arnavutköy Caddesi’nde yer alan 3 katlı restoranın zemin katındaki camekanlı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yerlerinden sökülen tente direkleri, iskelenin denize çökmesine neden oldu.
Bu sırada o bölümde yemek yiyen bazı müşteriler denize düştü. Restoran çalışanları ve diğer müşteriler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme başlattı.
Restoranın bulunduğu caddede trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI: 4 VATANDAŞIMIZ YARALANDI
Beşiktaş Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır.
* Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır.
* Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İKİ KEZ MÜHÜRLENMİŞ, AMA…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) paylaşılan bilgide, “Arnavutköy’deki iskelesi çöken restoran, geçtiğimiz ekim ayında el değiştirdi, yeni sahipleri tadilat yapmaya başladı. Tadilat çalışmaları sırasında yapıda 2 kez aykırılık tespiti yapıldı ve restoran mühürlendi. Tescilli olan yapı, aykırılığı restoran tarafından gidereceği söylenmesine rağmen mühür bozularak, aykırılığı büyüterek devam etti” ifadeleri yer aldı.