Boğaz keyfi facia ile sonuçlanıyordu...

Bebek Arnavutköy Caddesi’nde yer alan 3 katlı restoranın zemin katındaki camekanlı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yerlerinden sökülen tente direkleri, iskelenin denize çökmesine neden oldu.





Bu sırada o bölümde yemek yiyen bazı müşteriler denize düştü. Restoran çalışanları ve diğer müşteriler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme başlattı.





Restoranın bulunduğu caddede trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.