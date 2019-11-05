Boğaz'a imar yetkisinin perde arkası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve İstanbul Boğazı’na dair yetkilerin Büyükşehir Belediyesi ve dört ilçe belediyesinden alınıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devrine ilişkin tasarı, Boğaz hattında arsaları bulunan müteahhit işadamlarını tekrar gündeme getirdi.







Boğaz ön ve arka görünümündeki arsalarına, şimdiye kadar mevcut yasa nedeniyle inşaat ve imar izni alamayan işadamları, projeleri hazır bir şekilde tasarının kanunlaşmasını bekliyor. Müteahhit işadamları arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri ise Ali Ağaoğlu…





BUTİK OTEL VE VİLLALAR





Aşaoğlu’nun, İstanbul Boğazı’na ilişkin tasarının yasalaşıp yetkinin Erdoğan’a devredilmesinin hemen ardından Boğaz’daki arsalarına inşaata başlayacağı öne sürüldü. İstanbul Finans Merkezi’ni parasızlıktan tamamlayamayan Ağaoğlu, iddiaya göre Boğaz’daki yeni inşaatın finansmanını ise geçen hafta Varlık Fonu’ndan kendisine aktarılan 1 milyar 400 milyon lira ile karşılayacak.





Ağaoğlu’nun yıllar önce hazırlattığı ancak imar alamadığı için başlayamadığı inşaatlar arasında en çok dikkat çeken projelerden biri butik otel. Türkiye’nin en pahalı arsalarının bulunduğu Sarıyer Yeniköy’de denize sıfır arsa alan ve buraya butik otel yapmak isteyen Ağaoğlu, imar izni olmadığı için projeyi rafa kaldırmiştı. Ağaoğlu, yasa çıkar çıkmaz halen Sait Halim Paşa Yalısı ve çevresindeki lüks mekanların “otopark” olarak kullandığı arsaya “yatay mimariyle” butik otel yapacak. Müteahhitin bir diğer inşaatı ise otel yapmayı planladığı arsanın hemen karşısında yer alacak. İddialara göre Ağaoğlu, söz konusu ikinci arsaya ise lüks villalar yapmayı planlıyor. Batık inşaatçının arsaları Sarıyer Yeniköy’le de sınırlı değil. Kanlıca, Üsküdar ve Kuleli’de de arsaları bulunan Ağaoğlu, Boğaz ön ve arka görünümdeki bu değerli arazilere de lüks villalar yapacak.





EN KAZANÇLI KATARLILAR





Tasarının yasalaşması halinde Boğaz’dan yararlanacak tek isim Ali Ağaoğlu değil. Sarıyer’e bağlı İstinye’de bulunan denize sıfır arsalar da büyük rant merkezi olmak için sıra bekliyor. Borsa İstanbul, Şahin Tepesi gibi kıymetli arsaların yer aldığı ve 6 parselden oluşan ada, yaklaşık 4 yıl önce Tahincioğlu Şirketler Grubu’na ihaleyle satıldı. İmar ve inşaat izni olmayan parsellere Tahincioğlu ve Nida Şirketler Grubu rezidanslar dikti. Ancak bir süre sonra parsellerin Katarlılar tarafından satın alındığı hatta bu parsellere Emirgan Korusu’nun da dahil olduğu iddia edildi.





Emirgan Korusu’nun içerisine AVM ve rezidans yapılacağına ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından Sarıyer Belediyesi bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı. Ancak Tahincioğlu Şirketler Grubu, 6 parselin Katarlılar’a satıldığına ilişkin çıkan haberlere herhangi bir açıklama yapmadı.





Bu haberlerden kısa bir süre sonra ise AKP hükümeti “Katarlılar’ın Türkiye’ye yaptığı yatırımları” gerekçe göstererek İstinye Bayırı’nın ismini Katar Caddesi olarak değiştirdi. Katarlılar’ın özellikle Şahin Tepesi olarak bilinen bölgeye ikişer katlı villa yapmak istedikleri öne sürüldü.





TARİHİ KORUYA SOSYAL TESİS





Boğaz’dan rant elde edecek işadamlarından biri de beklendiği gibi AKP iktidarıyla birlikte büyüyen Cengiz İnşaat… Havalimanları, barajlar, nükleer santraller, otoyollar ve daha birçok kritik ihale verilen Cengiz İnşaat’ın sahiplerinden Mehmet Cengiz de Boğaz yasasından faydalanacak isimler arasında. Tarihi Fethi Paşa Korusu’nun içerisinde yer alan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nü para ödemeden TMSF’den alan ve hemen inşaata başlayan Cengiz, kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle başladığı işi yarım bırakmıştı.





Uzun süre inşaat tabelasını kaldırmayan Cengiz yasa çıkar çıkmaz, TMSF’den devraldıktan “5 gün sonra kül olan” Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün yerine “sosyal tesisler” yapmayı planlıyor.





ORMAN İÇERİSİNE VİLLA





İstanbul’un Anadolu yakasında “yarım kalan” inşaatlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan Kiptaş’ın. Dönemin AKP’li Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından altına imza atılan proje, Beykoz’da ormanlık alanın içerisinde ve Boğaz arka görünümünde yer alıyor. 553 villa ve yaşam alanlarından oluşması planlanan proje, Boğaziçi İmar Yasası engeline takılmış ve yarım bırakılmıştı. Tasarı yasalaşırsa projenin devam edip etmeyeceğine Erdoğan karar verecek.