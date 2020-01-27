Boğaz'da 24 saat ulaşım başlıyor

İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Şehir Hatları’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hatlarının iyileştirilmesi ve denizciliğin toplu ulaşımda payının artması yönündeki hedefini gerçekleştirmek üzere çalışmaları hızla sürdürdüklerini açıkladı.







Adalar’da yönetime geldikten sonra Toplu Ulaşım Müdürlüğü bir çalıştay düzenlendiğini ve çalıştayın sonunda ring seferi olarak Adalar’a 24 saat hizmet verilmeye başlandığını hatırlatan Dedetaş, Boğaz Hatları’nda da bu kapsamda çalışmalar başladığını açıkladı.





Dedetaş, bu konuda meclisten karar beklediklerine dikkat çekerek “Karardan sonra boğaz tarafında da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız” dedi.





Dedetaş, Şehir Hatları’nın, 2019 yılında 42 milyon 500 bin yolcuya ulaşım imkânı sağladığını, bu rakamın biraz daha artması gerektiğini söyledi.





ELEKTRİKLİ TEKNE





Dedetaş, denizde elektrikli araçları kullanıma sunmayı da planladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:





* Bu konuda, yurt dışındaki örneklerinden geride kaldık.





* Biz de kağıt üstünde projelendirmesi ve projenin fizibilitesi çalışmalarına başladık.





* Elektrikli tekne konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da üzerinde durduğu konulardan biri.





* Bakanlığın yaptığı projelerde Şehir Hatları koordinasyonu üstlendi.





* Elektrikli tekneler, yakıt maliyeti olmadığı için ekonomimize ve çevreye olumlu yansıyacak.





MODA VAPURU’NUN TAMİRİ





Dedetaş, deniz yolunu kullanan yolculardan gelen talepleri değerlendirerek yaz tarifesi için hazırlıklara başladıklarını söyledi.





Sefer saatlerinin planlanması konusunda çalışmalara başladıklarını, tersanedeki bakım süreçlerini de iyileştirdiklerini söyleyen Dedetaş, 34 senelik Moda Vapuru’nun tamir sürecini hızlandırdıklarını mart ayında sefere çıkmasını planladıklarını ifade etti.





GÜNDE 621 SEFER





Şehir Hatları’nın 21 hatta, 700 personelle, günde 621 sefer hizmeti verdiğini anlatan Dedetaş, şunları söyledi:





* Özellikle metro ve metroya ulaşım sağlayan otobüslere uyumlu bir sistemi kurarak bu sorunu aşacağımızı düşünüyoruz.





* Hedefimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi deniz ulaşımında yüzde 10 payını yakalamak.





* Elimizdeki verilere göre, 2019 yılında, 2018’e göre yüzde 5’lik bir artış gözlemlendi.





* Sadece, yaz mevsimi üzerinden bakarsak oran, yüzde 11 oluyor ki, bu artış ortalamanın üzerinde.