Boğaz'daki kaçağa Kurum'dan onay

Sözcü'den Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna yeniden oturtulan Murat Kurum'un hedefinde 31 Mart’ta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve eski rakibi Ekrem İmamoğlu var. Kurum, son açıklamasında İstanbul Boğazı’nda suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın Boğaz sırtlarındaki eski malikanesinin üzerinden İBB’yi hedef aldı.



Kurum’un o açıklamalarına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt gecikmedi. İmamoğlu, seçimden önce Üsküdar’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ruhsatlandırarak himayesine aldığı ancak İBB’nin haklı mücadelesi sonunda yıkılan 'kaçak kafeleri' hatırlattı, “İstanbul’un muhafızıyız” dedi.



İmamoğlu’nun o açıklamalarından sonra akıllara Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yani cephesi Boğaz’a bakan alanlarda AKP eliyle korunan ya da göz yumulan kaçak yapılar veya işletmeler geldi.



KAÇAK ÖZEL OKUL VE BİR MARKET İNŞA EDİLMİŞ



İstanbul Sarıyer’e bağlı Zekeriyaköy Mahallesi'nde öngörünüm bölgesindeki 7’nci parsel de kaçak yapılaşmayla ticarete açılmış durumda. Üstelik kaçak yapıya dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un onayıyla yapı kayıt belgesi verilmiş, yani Boğaz’daki kaçak özel okul, imar barışı kapsamına alınmış.



Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki 7’nci parsel üzerinde yaklaşık 5 dönüm alanda kaçak bir özel okul ve bir market inşa edilmiş. Kaçak yapının bir dönümlük kısmı da 7'nci parsele komşu 226'ncı parsel üzerinde bulunuyor. 226 parsel Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde değil. İşte Boğaz’a ihanet planı da burada devreye giriyor.



2018 yılında 226 parsel üzerinden, koruma altındaki 7'nci parsele kaçak olarak inşa edilen özel okul için yapı kayıt belgesi başvurusu yapılıyor. Kaçak inşaatı yapan şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 1 milyon 350 bin lira para yatırıyor. Başvuru 2019 yılında Murat Kurum'un bakanlığı döneminde onaylanıyor. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki kaçak özel okul, bakanlığın 226'ncı parsel üzerinden oluşturduğu yapı kayıt belgesiyle koruma altına alınmış oluyor.



YARGITAY YIKIM KARARI VERMİŞ



Kaçak özel okulla ilgili bir yıkım kararı da mevcut. Uyum Yapı Kooperatif’in tapulu arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen, yıllarca kılıfına uydurulan özel okul için Yargıtay 14'üncü Hukuk Dairesi 2010 yılında kesin hükmünü de açıklamış. Daha önce alt mahkeme tarafından alınan fakat uygulanmayan yıkım kararının uygulanmasına karar veren Yargıtay, "Yıkılması zorunludur" demiş.



İSTANBUL'A İHANET EDEN KİM?



Hal böyleyken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un "Boğaz’a gözümüz gibi bakıyoruz" sözü de bir kez daha tartışmalı hale gelmiş oluyor.



Öyle ya Cumhurbaşkanı Erdoğan da yıllar önce itiraf etmiş, İstanbul’daki durumu "İstanbul müstesna bir şehir ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum" sözleriyle özetlemişti.



BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ NEDİR?



2960 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle belirlenmiştir. 18 Kasım 1983’te İstanbul Boğazı’nda doğal güzellikleri koruyabilmek, nüfus yoğunluğunu sınırlandırmak, imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek amacıyla çıkarılan kanunla Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi belirlenmiştir. Bu alanlarda inşaata izin verilmemektedir.