Boğaziçi davasında gerilim: Salona polis girdi

VOA Türkçe’ye konuşan Şahan, ‘‘Avukatlar duruşma salonlarından polis zoruyla çıkarılamaz. Böyle bir işlem yapılamaz. Milletvekilleri araya girdi ve hakim bey iki saat sonra duruşma salonuna teşrif ettikten sonra duruşma düzenini bozduğumuz gerekçesiyle bizi çıkarmak istedi. Bu kabul edilemez çünkü ortada bir duruşma yoktu. Üstelik hakim kendi kararıyla müvekkillerimizin kendi avukatlarını azletti. Bu kararın örneği Türkiye’de daha önce görülmüş değildir. Saatlerce duruşma salonunda silahlı polislerle kaldık’’ dedi.







