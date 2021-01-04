Hey Boğaziçi Mezunlar Derneği... Nasıl, ‘Feng Şui ile Hayat Atölyesi’ne ilgi yoğun mu?

ERDAL GÜVEN | diken.com.tr





Boğaziçi mezunu biri olarak beni ilgilendiren ‘birileri’nin değil, herkesten önce ‘bizim’ ne söylediğimiz, ne yaptığımız…





Ha başlamadan şunu da söyleyeyim ‘birileri’ öteden beri atıp tutuyor ya, Boğaziçi ‘Batılı’ bir kurum, ‘Batılı kafalar’ çalıştırıyor, ‘Batılı tipler’ yetiştiriyor diye… Nerdeee!





‘Batı’da bir üniversite rektörünü böyle değiştirmeye kalkın bakalım, ne oluyor…







Boğaziçi’ne ilk kez ‘kayyım rektör’ atanmıyor. Bugün yapılan, dört yıl önce yapılandan belliydi zaten.





Nasıl mı?





Boğaziçi Üniversitesi’nde 12 Temmuz 2016’da yapılan seçimde dönemin rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, 403 oyun 348’ini, yani yüzde 86’sını alıp yeniden seçildi. Bu, üniversite tarihinde bir rekordu.





Gelgelelim Barbarosoğlu aylarca atanmadı.





Derken 29 Ekim gecesi Resmi Gazete’de yayınlanan 676 sayılı kanun hükmünde kararnameyle devlet ve vakıf üniversitelerinde rektörlük seçimi kaldırılıp cumhurbaşkanına doğrudan rektör atama yetkisi verildi.





Nihayet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 13 Kasım’da Prof. Dr. Mehmed Özkan’ı Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığını duyurdu.





Özkan bırakın şu kadar oy almayı, seçime bile katılmamıştı!





Bunun üzerine Barbarosoğlu ‘onuruyla’ istifa ederek akademik hayatını noktaladığını açıkladı. ‘Kayyım’ rektör Özkan ise kusura bakmasın ama ‘utanmadan’ görevi kabul etti (Ve dört yıl paşa paşa sürdürdü). Bir de çıkıp ‘Boğaziçi’nin özgürlükçü geleneğine sahip çıkacağından’ dem vurdu.





Peki ‘biz’ ne yaptık?





Ne yazık ki en sefili Boğaziçi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) ‘tavrı’ydı. O günlerde, bir mezun olarak, bir gazeteci olarak açıp sordum, “Ne yapacaksınız” diye. Bir şeyler gevelediler. İki gün sonra da amiyane tabirle ‘Gelene ağam, gidene paşam’ minvalinde bir açıklama yaptılar.





O kadar…





Demem o ki Boğaziçi’ni dört yıldır kayyım rektör yönetiyor zaten. Şimdi yenisi geldi.





Dört yıl önceki gibi bugün de bazı hocalar ses veriyor, itiraz ediyor. Bazı öğrenciler de…





Bakalım BÜMED ne yapacak bu kez…





Yoksa bırakalım mı şimdi bunları?





Sahi nasıl gidiyor, hobi kursları?





‘Feng Şui ile Hayat Atölyesi’ne ilgi yoğun mu?





‘NPS Method-Kendine Koçluk’ tuttu mu?





Ya ‘Yurt dışına nasıl yerleşilir’ kursları?





Gerçi pandemi var… Geziler de iptal zaten… Hay Allah…