‘Boğaziçi’nde kaos’ haberine fotoğrafı konan BBC muhabiri: Ben de seni özledim A Haber

BBC’nin Doğu Avrupa Temsilcisi Mark Lowen, Boğaziçi Üniversitesi’ne 12 Eylül askeri darbesinden sonra ilk kez kurum dışından siyasi kimlikli bir rektör atanmasına karşı düzenlenen eylemleri sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye’nin hiç değişmediğini söyleyen Lowen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Çevik kuvvet, Erdoğan’ın AKP adayı (ve tezinde intihal yapmış görünen) Melih Bulu’yu rektör olarak atamasının ardından, hükümetin ülkenin en üst düzey üniversitesine müdahale etmesine karşı öfke duyan öğrencilere karşı şiddete başvuruyor ve göz yaşartıcı gaz kullanıyor.”





BBC MUHABİRİNİN FOTOĞRAFINI KULLANDI

A Haber Lowen’in paylaşımını ‘İngilizler kaos planına destek çıkıyor’ olarak izleyicilerine servis etti. Haberde, “Gezi Parkı olaylarının çıkarıldığı dönemde Taksim Meydanı’nda, CHP’nin Adalet Yürüyüşünü takip edip canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi’nde denenen şiddet olaylarına destek veriyor” denildi. A Haber, Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili haberinde de, Lowen’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de yaptığı Adalet Yürüyüşü’nde çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.





A HABER İLE DALGA GEÇTİ

BBC’nin eski Türkiye temsilcisi deneyimli gazeteci Mark Lowen, A Haber’in kendisiyle ilgili haberini ti’ye aldı.





Kanalın haberini alıntılayan Lowen, “Ah canım A haber, i missed you too (ben de seni özledim)” dedi.







