Samanyolu Haber /Gündem / ‘Boğaziçi’nde kaos’ haberine fotoğrafı konan BBC muhabiri: Ben de seni özledim A Haber /05 Ocak 2021 19:27

‘Boğaziçi’nde kaos’ haberine fotoğrafı konan BBC muhabiri: Ben de seni özledim A Haber

Mark Lowen, fotoğrafıyla ‘İngilizler kaos planına destek çıkıyor’ başlık haber hazırlayan kanalla “Ah canım A haber, i missed you too ” diyerek dalga geçti.

SHABER3.COM

 BBC’nin Doğu Avrupa Temsilcisi Mark Lowen, Boğaziçi Üniversitesi’ne 12 Eylül askeri darbesinden sonra ilk kez kurum dışından siyasi kimlikli bir rektör atanmasına karşı düzenlenen eylemleri sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye’nin hiç değişmediğini söyleyen Lowen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Çevik kuvvet, Erdoğan’ın AKP adayı (ve tezinde intihal yapmış görünen) Melih Bulu’yu rektör olarak atamasının ardından, hükümetin ülkenin en üst düzey üniversitesine müdahale etmesine karşı öfke duyan öğrencilere karşı şiddete başvuruyor ve göz yaşartıcı gaz kullanıyor.”

BBC MUHABİRİNİN FOTOĞRAFINI KULLANDI
A Haber Lowen’in paylaşımını ‘İngilizler kaos planına destek çıkıyor’ olarak izleyicilerine servis etti. Haberde, “Gezi Parkı olaylarının çıkarıldığı dönemde Taksim Meydanı’nda, CHP’nin Adalet Yürüyüşünü takip edip canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi’nde denenen şiddet olaylarına destek veriyor” denildi. A Haber, Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili haberinde de, Lowen’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de yaptığı Adalet Yürüyüşü’nde çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.

A HABER İLE DALGA GEÇTİ
BBC’nin eski Türkiye temsilcisi deneyimli gazeteci Mark Lowen, A Haber’in kendisiyle ilgili haberini ti’ye aldı.

Kanalın haberini alıntılayan Lowen, “Ah canım A haber, i missed you too (ben de seni özledim)” dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Boğaziçi’nde kaos’ haberine fotoğrafı konan BBC... Sonraki Haber >>

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:03:30