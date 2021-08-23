Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi’nde Naci İnci protestosu /23 Ağustos 2021 19:28

Boğaziçi’nde Naci İnci protestosu

Boğaziçi Üniversitesi’nde tepkilerin ardından görevden alınan AKP’li Melih Bulu'nun yerine rektör olarak atanan Naci İnci'ye yönelik de protestolar devam ediyor.

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AKP Sarıyer İlçe Binası önünde açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, "Baş kayyım gitmeden piyonlar gitmez" sloganı attı. Polis, sekiz öğrenciyi gözaltına aldı. 

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, Prof. Dr. Naci İnci'nin rektör olarak atanmasını Kuzey Kampüs'ten Güney Kampüs'e yürüyerek protesto etti. 

Güney Kampüs'te bir araya gelen öğrenciler de gözaltına alınan arkadaşlarına destek olmak için açıklama yaptı. Öğrenciler, burada da "AKP elini üniversitelerden çek", "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.

Akademisyenler Naci İnci'yi neden reddettiklerini şöyle açıkladı:

Naci İnci'nin rektör adaylığı Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan güven oylamasında akademisyenlerin yüzde 95'inin ret oyunu aldı.

Naci İnci vekâleten rektörlük yaptığı süre boyunca Can Candan ve Feyzi Erçin hocalarımız ile CİTOK Koordinatörü Cemre Baytok'un işine hukuksuz ve keyfî bir şekilde son verdi.

Aynı dönemde Naci İnci, karar alma süreçlerinde kurum içi usul, kural ve hukuki düzenlemeleri yok saydı; bölüm, fakülte, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato gibi kurulların iradelerini çiğnedi.

Bu hukuksuz işlemler dolayısıyla yüze yakın hocamız çeşitli davalar açtı, "görevi kötüye kullanma" suçunu da içeren suç duyurularında bulundu.Naci İnci öğrencilerimizi haksız ve hukuksuz disiplin soruşturmalarıyla baskı altına aldı.
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