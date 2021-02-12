Boğaziçi öğrencilerine destek veren öğrencilere soruşturma

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla rektörlüğe atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için 11 Ocak'ta Ege Üniversitesi önünde ve 12 Ocak’ta Dokuz Eylül Üniversitesi’nin karşısındaki Hasanağa Bahçesi’nde eylem yapan öğrencilere soruşturma açıldı.





Eylemlerin üniversite dışında gerçekleştirilmesine rağmen rektörlüğün 35 öğrenci hakkında soruşturma başlatması ise dikkati çekti. Soruşturma açılan öğrenciler üyesi olmadıkları yapılarla ilişkiliymiş gibi gösterilerek fişlendi.





"MUĞLAK SUÇLAMALARLA ÖĞRENCİLER TEK TEK FİŞLENİYOR"





Birgün'ün haberine göre haklarını kullanmalarına rağmen soruşturma açıldığını söyleyen bir öğrenci, “Eylemlerde attığımız 'Kayyım rektör gidecek üniversiteler özgürleşecek' sloganının suç sayıldığını gördük." dedi.





Soruşturmayı yürüten akademisyenlerin bile öğrencilere hangi sebepten soruşturma açıldığını anlamadıklarını söyleyen Avukat Semih Taşcan ise “Emniyet'in yaklaşık 35 öğrencinin görüntülerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne teslim ettiğini ve bunun sonucunda öğrencilere soruşturma açıldığını öğrendik. Çok muğlak bir ifade var, her bir öğrenciye atfedilen hareketin ne olduğu açıkça yazılmalı. Bu şekilde savunma hakkı da ihlal ediliyor." ifadelerini kullandı.



