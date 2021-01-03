Samanyolu Haber /Gündem / 'Boğaziçi Öğretim Üyeleri'nden AKP'li rektör atanmasına tepki /03 Ocak 2021 11:51

'Boğaziçi Öğretim Üyeleri'nden AKP'li rektör atanmasına tepki

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri, 2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili adayı olan Prof.Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepki olarak bir açıklama yayınladı.

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Açıklamada 2012 yılında üniversite senatosunda alınan 3 ilke hatırlatılarak, "Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir" denildi.

Atamanın 1980'lerin askeri vesayetindeki uygulamaları andırdığını ve ilk kez üniversiteye kurum dışından bir rektör atandığı belirtilirken," Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz" denildi.

Açıklamada yer alan 3 ilke şöyle:

"1.Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

2.Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş¸ kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.

3.Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır. "
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