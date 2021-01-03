Boğaziçi öğretim üyelerinden rektör tepkisi

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun getirilmesi tartışmalara yol açtı.







Atamaya Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ardından üniversitede görev yapan öğretim üyeleri de tepki gösterdi. Öğretim üyeleri, "Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz!" başlıklı açıklamalarında, "1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980’lerin askerî vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum 2016’dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır.





Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz" ifadesine yer verdi.





Üniversite senatosunun 2012 yılında kabul ettiği ilkeleri hatırlatan öğretim üyeleri bunları şöyle sıraladı:





"1. Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.





2. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş¸kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.





3. Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır. Üniversitemizin tüm bileşenleri ile birlikte bu ilkelerin takipçisiyiz."





Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına üniversite öğrencileri de sosyal medya vasıtasıyla tepki göstermişti. Twitter'da #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılmıştı.





Boğaziçi Dayanışması adlı hesaptan yapılan paylaşımda, "Bütün Boğaziçi öğrencilerini bu atamaya karşı boykota çağırıyoruz" ifadesine yer verildi. Öğrenciler atamayı Pazartesi günü protesto etmeye hazırlanacaklarını belirterek, üniversitenin Güney Kampüsü'nde TSİ 14:00'de basın açıklaması yapılacağını duyurdu.





Bulu'dan açıklama





Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanması tartışmalara neden olan Prof. Dr. Melih Bulu Twitter hesabından açıklama yaptı. Bulu açıklamasında kendisini bu göreve getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'a teşekkür etti.





Bulu açıklamasında, "şu ana kadar elde ettiği tecrübe ile yaptığı analiz sonucu Boğaziçi'nin hak ettiği yere gelmesi için üzerinde çalışılması gereken" başlıkları şöyle sıraladı: Dünyadaki yerimiz, sektörle işbirliği, girişimcilik, inovasyon ekosistemi. Bulu, “Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. O sebeple üniversite olarak bizi asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak her tür girişime de birlikte karşı gelmemiz gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.