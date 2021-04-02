Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi protestolarına sert müdahale /02 Nisan 2021 08:29

Boğaziçi protestolarına sert müdahale

Polis Kadıköy’de öğrencilere biber gazı sıktı ve darp etti: 30 gözaltı Kadıköy'de, üniversitelere kayyım atamalarını protesto etmek ve tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması için basın açıklaması yapmak üzere toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Olayda 30 yakın üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine atanmasının ardından süren protestolara polisin müdahalesi sert oldu. 

Kadıköy'deki protestolarda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekilleri Züleyha Gülüm ve Ali Kenanoğlu yürüyüşe izin verilmesi için polislerle görüşme gerçekleştirdi. Milletvekillerinin taleplerini kabul etmeyen polisler öğrencileri biber gazı sıkarak ve darp ederek gözaltına aldı. 

Bunun üzerine sloganlar eşliğinde ara sokaklara dağılan öğrenciler, polisler tarafından takibe alındı. Ara sokaklarda da çok sayıda öğrenci gözaltına alındı Müdahale esnasında ilçe sakinleri evlerinin pencere ve balkonlarından tencere ve tavalarla, alkış ve ıslıklarla polisi protesto etti.
 
Gözaltına alınan üniversite öğrencisi Hasan Doğan'ın gözaltında gördüğü işkenceden dolayı kulağından kan geldiği iddia edildi. 

Polis müdahalesinin ardından Eğitim-Sen’de basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi’ne 12. Cumhurbaşkanı tarafından atanan AKP’li kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı direnişimiz; baskılara, gözaltılara, tutuklamalara rağmen ilk günkü inat ve kararlılıkla devam ediyor. Boğaziçi direnişine destek verdiği için 11 arkadaşımız tutuklamışlardı ama biz direnişimizle dokuzunu aldık ve yarın da Anıl ve Şilan’ı alacağımızı buradan ilan ediyoruz” denildi.
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