Samanyolu Haber /Eğitim / Boğaziçi rektörlüğüne %95 red oyu alan Naci İnci atandı /21 Ağustos 2021 16:59

Boğaziçi rektörlüğüne %95 red oyu alan Naci İnci atandı

Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Söz konusu atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun tartışmalı rektörlüğü sonrası yerine güven oylamasında takılan Prof. Dr. Naci İnci'nin rektör atanması öğrenci ve akademisyenlerin tepkisiyle karşılaştı.

Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanan İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi Seçiyor Komisyonu'nca geçtiğimiz ay açıklanan güven oylamasında destek eşiğini geçemediği hatırlatıldı.

Komisyon tarafından açıklanan oylama sonuçlarına göre Naci İnci ve Gürkan Kumbaroğlu, "Üç bileşen (öğrenci, mezun, çalışan) oylamasında da hem karşı oy eşiğine takılanlar, hem de destek eşiğini geçemeyenler. Kısacası, hiç bir bileşenin desteklemediği ve her bileşenin KARŞI olduğu adaylar" olarak güven oyu alamamıştı.

600’den fazla akademisyenin katıldığı oylamada güven oyu alan ve YÖK’e başvuran 17 profesörün hiçbiri mülakata çağırılmadı. Aynı oylamada %95 oranında karşı oy alan Naci İnci rektör olarak atanmış oldu.
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