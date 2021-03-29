Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Danıştay’a dava açtı /29 Mart 2021 13:14

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Danıştay’a dava açtı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, üniversiteye iki yeni fakülte kurulması kararını Danıştay’a taşıdı.

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kayyum rektör Melih Bulu’nun görevine getirilmesinin ardından üniversiteye iki yeni fakülte kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni de Danıştay’a taşıdı.

Kararnamenin iptalini talep eden akademisyenler yaptıkları açıklamada, "Bu şekilde tepeden inme fakülte açma kararı almak, atamalar gerçekleştirmek anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmamaktadır. Yükseköğretim Kanunu’na, hukuka açıkça aykırıdır ve kamu yararı gözetmekten uzaktır" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak demokratik ve özgür üniversite talebimizi yürüttüğümüz hukuk mücadelesi ile sürdürmeye devam ediyoruz. 26 Şubat 2021 tarihinde Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atayan 2 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için Danıştay’a başvurduğumuz ilk davanın ardından, 22 Mart 2021 tarihinde bir kez daha Danıştay’a başvurduk ve 6 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile üniversitemiz bünyesinde kurulan iki yeni fakültenin, Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi’nin kurulma kararının iptal edilmesini talep ettik."
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