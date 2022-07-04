Boğaziçi Üniversitesi de Melih Bulu’yu rektörden saymadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı ve tepkilerin sonucu 6 ay sonra görevden almak zorunda kaldığı “kayyum rektör” Melih Bulu’ya üniversitenin resmi internet sitesindeki “rektörler” bölümünde yer verilmedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin internet sitesinde, 1863 yılından bu yana kadar üniversitede rektörlük yapan isimlerin listesi yer alıyor. Listenin 19’uncu sırasında 2016 ile 2021 yıllarında rektörlük yapan Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın ismi bulunuyor

Özkan’dan sonra 2 Ocak 2021 ile 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında tüm tepkilere rağmen rektörlük koltuğunda oturan Melih Bulu’nun isminin yer alması gerekiyor. Ancak Melih Bulu yerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin ismi “2021-Devam etmekte” şeklinde yer alıyor.



6 AY KOLTUKTA OTURABİLDİ





Bulu'nun rektörlük görevine atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü saat 12'de sırtlarını Rektörlük binasına dönerek atanmış Melih Bulu'yu protesto etti ve Bulu'nun istifasını talep etti. Bulu ise yaptığı açıklamada öğrenci ve akademisyenlerin protestoları için "6 ayda biter" demişti.





Aynı zamanda eski AKP milletvekili aday adayı da olan Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü koltuğunda sadece 6 ay otu