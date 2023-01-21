Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni kriz

























Mezunlar derneğinin 37 yıllık varlığı boyunca okula, öğrencilere ve mezunlara maddi ve manevi birçok destek verdiği hatırlatan BÜMED Başkanı, 6 Ocak’ta üç aylık 991 bin lira tutarındaki kira bedelini de rektörlük hesabına gönderdiklerini aktardı.

Akademisyenlerin ellerinde “kabul etmiyoruz” ve “vazgeçmiyoruz” yazılı dövizlerle her gün rektörlük binasına sırtını döndüğü nöbetler sürüyor.Rektörlüğün, kampüs içinde 1990 yılından bu yana mezunlar derneği tarafından kullanılan alanın kira sözleşmesini iptal etmesi yeni birdoğurdu.7 Ocak’ta mezunlara gönderdiği e-postayla kira sözleşmesini iptal ettiğini açıklayan rektörlük bugün Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) kullandığı alanın tahliye edilmediğini belirten bir tutanağı kayıt altına aldırdı.Boğaziçi Üniversitesi mezunları ise Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Naci İnci’nin bu tasarrufuna karşı, “Mezunlar yuvasından, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü’nden Çıkarılamaz” başlıklı bir dilekçe kampanyası başlattı.Kampanya kapsamında 9 bin 355 Boğaziçi Üniversiteli’nin imzaladığı dilekçeler bugün BÜMED yönetimi ve yaklaşık 100 mezun tarafından rektörlüğe götürüldü. Rektör İnci’den randevu alamayan Boğaziçi mezunları, bu dilekçeleri yazı işleri müdürlüğüne teslim ettiler.BÜMED Başkanı: “Kararın iptali için yürütmeyi durdurma davası açılarak hukuki süreç başlatılmıştır”Rektörlük binası önünde kısa bir açıklama yapan BÜMED Başkanı Hülya Cesur, binlerce Boğaziçi mezununun rektörlüğün verdiği karardan rahatsız olduğunu, mezunlar derneğinin yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurduğunu söyledi.1985’te kurulan ve 19 bin üyesi bulunan BÜMED’in ilk kadın başkanı olan Cesur, “Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi’nin BÜMED Tesisleri’nin kira sözleşmesini yenilememe kararının ardından mezunlarımızda büyük bir üzüntü, endişe ve tepkinin oluştuğu aşikardır. Rahatsızlığın temel nedeni biz mezunlar ile üniversitemiz arasındaki bağın ne yazık ki mal sahibi-kiracı ilişkisine indirgenmesi, mezunların kampüs hayatının içinde bulunarak okulumuza yaptığı yaşamsal katkının hiçe sayılmasıdır. Alınan kararın iptali için yürütmeyi durdurma davası açılarak hukuki süreç başlatılmıştır. Bir hafta içerisinde 9 bin 355 Boğaziçi Üniversitesi mezunu dilekçeye imza atarak, üniversite yönetiminin aldığı kararı kınadıklarını ve karardan vazgeçilmesini talep ettiklerini ilan etmişlerdir” dedi.Cesur: “Yönetimin yüzde yüz itaat isteğine yakın durmadık, bu Boğaziçi’nde öğrendiğimiz değerlere ters”’nin sorularını yanıtlayan BÜMED Başkanı, geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan dernek seçimlerinden sonra rektörlüğün kendilerinden açık destek beklediğini, bunu yapmadıkları için bu kararın alındığını söyledi.Hülya Cesur, “Son iki yılda okulumuzda olup biten karmaşa sırasında BÜMED, akademisyenlerin yanında durmayı özgür ve özerk üniversiteyi savunmayı tercih etti. Nitekim mezunlar arasında yapılan araştırmada, mezunların yüzde 94’ü kesinlikle atama sistemine karşı çıktığını ayrıca şu anki yönetimin yaptığı hiçbir şeyi onaylamadığını söylediler. Mevcut yönetim aslında bizden tam tersi yönde bir tutum bekliyordu. Bizden kendilerini destekleyen açıklamalar yapmamızı ve göz yummamızı bekliyorlardı. Ancak bu, üniversite kavramına ve bizim Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrendiğimiz değerlere ters bir şey. Yüzde yüz itaat isteğine yakın durmadık” dedi.Profesör Zenginobuz: “Boğaziçililik neyi temsil ediyorsa ona karşılar. Onu yıkmak için de BÜMED sembol seçmiş durumdalar”BÜMED’in kampüsten çıkarılmasının mezunlar derneği ile hoca ve öğrencilerle kurduğu bağı koparma amacı güttüğünü savunan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Eski Başkanı Prof. Ünal Zenginobuz, seçimlerin yaklaşması nedeniyle rektörlüğün daha hızlı hareket etmek istediğini söyledi.VOA Türkçe’nin konuştuğu Profesör Zenginobuz, “Bu baştan beri planlanan saldırının bir parçası. Geldiğimiz aşamada bir miktar da zaman kısaldı hissiyatıyla saldırıyı maalesef arttırmış durumdalar. Boğaziçi Üniversitesi’nin hocalarıyla, mezunlarıyla, öğrencileriyle birlikteliğini temsil eden BÜMED’i ortadan kaldırmak istiyorlar. Boğaziçililik neyi temsil ediyorsa ona karşılar. Onu yıkmak için de BÜMED sembol seçmiş durumdalar” dedi.