Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör eylemleri Almanya gündeminde

Boğaziçi Üniversitesi‘ne rektör atamasını protesto amaçlı eylemler Almanya medyasında da geniş yer buluyor.









Almanya‘nın en büyük günlük gazetelerinden, muhafazakar-liberal çizgideki Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) İstanbul‘daki protestolarla ilgili haberi politika sayfasından verdi. Manşetten verilen “Benim ülkem, benim üniversitem, benim rektörüm” başlıklı haberde “Uzun süredir Türkiye‘deki yüksekokullar sükûnet içindeydi. Erdoğan tarafından bir üniversite rektörün atanması öğrencilerin sokaklara dökülmesine yol açtı” deniliyor.









Sol liberal çizgideki bir diğer saygın gazete Tageszeitung (TAZ) da olaylarla ilgili haberi dış haberler sayfasının manşetinden verdi. “Anfilerden barikatlara” başlıklı haberde “İstanbul‘da öğrenciler günlerdir ünlü Boğaziçi Üniversitesi‘nin otonomisi için sokaklara dökülüyor. Şimdi diğer üniversiteler de protestolara katılmaya başladı” deniliyor.











