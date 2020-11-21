Boğaziçi Üniversitesi niye sessiz?

BİMEKS, 1990 yılında Mehmet Murat Akgiray ve Vedat Akgiray kardeşler tarafından kurulmuş, ancak 2018 yılı itibarıyla mağazalarını tek tek kapatarak mali krize sürüklenmişti.







Haklarını almak isteyen işçiler, Akgiray kardeşlerin öğretim üyesi olarak görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nde eylemler gerçekleştiriyor.





BİMEKS İŞÇİSİ: BENİ SÖMÜRDÜLER





Kasım ayının başında Boğaziçi Üniversitesi önünde düzenlenen eylemde eski BİMEKS işçisi Dilek Aslan'ın, "Gençliğimi verdim Bimeks'e, 48 yaşındayım. Beni sömürdüler. Hiçbir işe almıyorlar beni. Ben ne yapayım, aç mı kalayım? Sabahları fabrika önünde simit satıyorum." sözleri sosyal medyada yankı bulmuştu.





İşçiler Vedat Akgiray'ın öğretim üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde, "Vedat Akgiray ders verme, hakkımızı ver" yazılı pankart ile bir basın açıklaması yaptı.





İşçiler, "Vedat Akgiray'ın ders verdiği üniversiteden bir muhatap bulana kadar, bizimle masaya oturulana kadar buradayız." dedi.





Vedat Akgiray, 2009'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı olarak atanmadan önce BİMEKS'te kendi payına düşen hisseleri kardeşlerine devretmişti.





Ancak işçiler ve işçilerin avukatları, Akgiray'ın şirketle bağının buna rağmen devam ettiğini belirtiyor.





DAVALARI KAZANDIKLARI HÂLDE HAKLARI ÖDENMEDİ





Açtıkları davaları kazanmalarına rağmen haklarını almak için hukuki yolların tıkandığını belirten BİMEKS'in eski işçileri, "Biz rahat değilsek patron da rahat olmasın. Niçin bizim haklarımızın üstüne çöküp akademik kariyerlerine devam edebiliyorlar?" sorusunu yöneltti.





Boğaziçi Üniversitesi konuyla dair açıklama yapmayacaklarını belirtti.





Vedat Akgiray görev süresinin 2015'te bitecek olmasına rağmen 2012'de dönemin başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın verdiği bir önerge ile 6 kurul üyesiyle beraber görevden alınmıştı.





Söz konusu görevden alınma SPK tarihinde ilk kez yaşanan ani bir operasyon olmuş ve sebebi konusunda farklı iddialar ortaya atılmıştı.





2012 yılında Vatan gazetesinde çıkan bir haberde Vedat Akgiray'ın kurucusu olduğu BİMEKS'in halka arzı ve sonrasında küçük yatırımcılar tarafından şikâyet edildiği iddia edilmişti.





Aynı haberde Akgiray'ın kardeşinin borsa hisse senedi alıp satmada etkili bir şirkette üst düzey yönetici olmasından rahatsızlık duyanların şikâyet mektubu kaleme aldığı belirtildi.





BİMEKS, 2011 YILINDA HALK ARZ EDİLDİ





BİMEKS'in halka arz edilmesine dair eleştiriler yıllar önce çeşitli basın kuruluşları tarafından ele alındı.





Şirketin 2008 yılında zarar ederken 2010 yılında kâra geçtiği ve aynı yıl şirket sermayesinin 2 milyon 800 bin liradan 21 milyon 184 bin liraya çıkarıldığı; ardından da halka arzın gerçekleştirildiği kaleme alındı.





2013 yılında Electro World ve Darty'nin Türkiye operasyonlarını satın alarak büyümeye devam eden BİMEKS, 2015 yılı itibarıyla Türkiye'nin ilk 100 şirketi ve organize perakendede ilk beş şirketi içinde yer alıyordu.





Ancak 2018 yılı sonrasında mağazalarını kapatmaya başladı; mali krize sürüklendi.





Geçen yıl ise Borsa İstanbul, finansal zorluk içindeki BİMEKS'in işlem sırasını geçici olarak kapattığını duyurdu.





Tahvillerini de ödeyemeyen BİMEKS'in defalarca temerrüde düştüğü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalarla biliniyordu.





BİMEKS, mağazalarını kapatıp internet sitesini de kiraya vermişti.





2018'DE İLK İFLAS DAVASI AÇILDI





Mali kriz yaşayan ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olan BİMEKS'e karşı ilk iflas davası 2018 yılında açıldı.





Ancak şirketin iflasına halen karar verilmiş değil.





İşçilerin beyanlarına göre BİMEKS, 2014 yılı itibarıyla işten çıkarmalara, işçilerin maaşlarını kısmen ödemeye ya da hiç ödememeye başladı.





2018 yılında mağazaların tamamen kapatılmasıyla başlayan süreçte 1.500 kişi işten çıkarıldı.





İşçiler, hukuki yolların tıkandığını ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da arkalarında olmadığını, bu yüzden eylem yolunu seçtiklerini anlatıyor.





BBC Türkçe'ye mülakat veren eski BİMEKS çalışanı Akın T., 2016 yılında şirket içinde çalışanlara yönelik kötü muamelelerde bulunulması ve kendisine mobbing uygulanması yüzünden şirketten ayrıldığını belirtti.





Akın T., "Sözleşmemi avukatım aracılığıyla tek taraflı olarak feshettim. 2016 yılının nisan ayında açılan davam 2018 yılının mayıs ayında sonuçlandı. O günden bugüne icra işlemleri devam etmiş olmasına rağmen şirket üzerinde bir şey olmadığı için bir hak talep edemiyoruz. BİMEKS anonim ve halka açık bir şirket olduğu için işverenlerin malvarlığına da gidilemiyor."





ÇEKMEKÖY'DE OFİS





Çok sayıda BİMEKS işçisinin açtıkları davaları kazanmış olmasına ve icra takiplerinin yapılmasına rağmen şirketin üzerinde malvarlığı bulunmadığı için hukuki yoldan bir kazanım elde edilemiyor.





BİMEKS işçilerinin avukatlarından olan Yağız Timoçin, "2016-2020 yılları arasında BİMEKS elindeki tüm malvarlığını çıkarıyor, satış gösteriyor, şubelerini kapatıyor. Batan bir şirket olarak iflas etmeye doğru gidiyor. Sıkıntılar şurada başlıyor, kapanmalardaki sermaye geçişlerinde şeffaflık yok, yurt dışında ortak oldukları şirketler aracılığıyla sermaye geçişleri meydana geliyor." dedi.





Mağazalardaki malların da çeşitli yöntemlerle kaçırıldığını iddia eden Timoçin, "İşçilerin birçoğu dava açmış durumda, davalarını kazananlar tahsil aşamasına geçmiş, ancak şirketin bir tek Çekmeköy'de bir ofisi var. Vergi alacakları da var; ancak haczedilecek hiçbir mal varlığı olmadığı için tahsil aşamasına gelinemiyor." ifadelerini kullandı.





Avukat Timoçin, tamamen borca batık bir şirket olmasına rağmen iflasını vermemesinin ticari usulsüzlük olduğu iddiasıyla birçok farklı ilde suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.





Timoçin, Akgiray ailesinin şirketlerle bağlarını incelemek için aslında işletilebilecek birçok hukuki sürecin olduğunu; ancak etkin bir soruşturma yürütülmediğini ifade etti.





Eski BİMEKS işçileri, Boğaziçi Üniversitesi önünde, "Vedat Akgiray, ders verme, hakkımızı ver!" yazılı pankartı açtı.





BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ: SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ





Boğaziçi Üniversitesi'nin bazı öğrenci kulüpleri ise ortak bir açıklama yaparak Vedat Akgiray hakkında bir soruşturma açılmasını talep etti.





Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazılan açık mektupta, Akgiray'ın okulun etik ilkelerine uymadığı belirtilerek, "BİMEKS işçilerinin okul önünde seslerini duyurmak için eylemler yapma zorunluluğunda bırakılması biz öğrencilerin kabul edemeyeceği bir durumdur." denildi.