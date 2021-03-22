Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yeni boykot kararı /22 Mart 2021 09:33

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yeni boykot kararı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 6 gün boykota gidiyor

SHABER3.COM

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı eylemlere devam eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 6 tutuklu öğrenci için 6 gün boykot yapılacağını duyurdu.

Tutuklu öğrencilerin 11 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacaklarına dikkat çeken Boğaziçi öğrencileri, "Bu absürt durumun normalleşmesine göz yummayacağız. Bahar dönemine başlarken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak 'Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz diyoruz: 6 tutuklu arkadaşımız için 6 gün boykota gidiyoruz!" açıklamasında bulundu.

'Arkadaşlarının eğitim hakkına saldıran ve kendisine biat etmeyen herkesin yaşam hakkına saldıran iktidarın ve atadığı kayyumun dayatmalarına karşı bahar dönemini boykotla ve festivalle açacaklarını' kaydeden öğrenciler, "Tüm üniversite bileşenlerini 'Nasıl bir üniversite?' sorusuna yanıt aradığımız direniş festivalinin bir parçası olmaya çağırıyoruz" dedi.
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