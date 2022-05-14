Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çalıştığı işyerinde asılı halde bulundu

YAŞAMINI YİTİRDİ





YAKINLARI YASA BOĞULDU





DAĞCILIK VE TIRMANMA SPORU YAPIYORDU





Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan ve üniversitenin Dağcılık Kulübü’nde olduğu öğrenilen Ömer Pural’ın dağcılık ve tırmanma sporu yaptığı öğrenildi. Gençten geriye ise kayalıklarda tırmanış yaptığı görüntüleri kaldı.





SAADET PARTİSİ'NDEN TAZİYE







Saadet Partisi Beyoğlu kadın kolların'dan Ömer Pural için bir taziye mesajı yayınlandı. Mesaj şu şekilde 'Keçecipiri Mahalle Temsilcilerimiz den Emine PURAL Hanımefendi'nin oğlu Ömer PURAL vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesinin, sevenlerinin ve teşkilatımızın başı sağolsun.' Mekânı cennet, makam-ı alî olsun.









Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam saatlerinde yarı zamanlı çalıştığı kaya tırmanışı salonuna geldi.Burada mesaisini tamamladıktan sonra işyeri çalışanı Barış G., Pural’a işyerini kapatacağını ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Pural, işyerinde biraz daha kalacağını ifade ederek Barış G.’ye çıkabileceğini belirtti.İşyerinden ayrılan Barış G., sabah saatlerinde geri geldiğinde Ömer Pural’ı barfiks demirine asılmış halde buldu. Çalışanın ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri çalışanı Barış G.’nin ifadesine başvurarak işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin intihar ettiği şüphesi üzerine durduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin ölümünü haber alan yakınları ise yasa boğuldu.