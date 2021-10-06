Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 gözaltı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör Naci İnci'nin pazartesi günü protesto edilmesinin ardından 10 kişi gözaltına alındı.







Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:





"Boğaziçi 04.10.2021 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."





3 öğrenci serbest

Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada gözaltına alınanlardan 3'ünün serbest bırakıldığı, 7 öğrencininse bugün adliyeye sevk edileceğini belirtildi:





"Gözaltına alınan arkadaşlarımızdan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gece nezarethanede tutulan 7 arkadaşımızsa bugün adliyeye sevk edilecek. Gözaltı ve tutuklamalara rağmen tüm Kayyumlar gidene dek mücadelemizi sürdüreceğiz!#ArkadaşlarımızSerbestBırakılsın".





Erdoğan hedef göstermişti

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör Naci İnci pazartesi günü rektörlük binasından çıkışında öğrenciler tarafından protesto edilmiş, öğrencilere özel güvenlik ekipleri saldırmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alarak "Bize böyle öğrenci gerekmez. Bunlar üniversite içine sızmış teröristlerdir" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın hedef göstermesinin ardından öğrenciler gözaltına alındı.