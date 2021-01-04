Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi'nde AKP'li rektöre karşı eylem /04 Ocak 2021 14:56

Boğaziçi'nde AKP'li rektöre karşı eylem

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Melih Bulu'nun rektör olan atanmasına karşı eylem başladı.

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İstanbul Üniversitesi’nden bir öğrenci, “Bizim de Mahmut Ak gibi bir iletimiz var. Ama ODTÜ’de de, Boğaziçi’nde de direnişle kazanacağız. Üniversite hakkımızı elimizden alanlara cevabımızı o kapılardan atlayarak verdiysek o direnişimiz bugün Boğaziçi’nden Melih’i atacaktır. Direnişimiz ilmek ilmek büyüdü. Üniversiteler bilim isteyen, özgürlük isteyen öğrencilerindir; sizin devlet aklınızın değildir” dedi. ODTÜ Dayanışması’ndan başka bir öğrenci ise, “Buraya araba araba polis gelmesinin sebebi öğrencilerden korkmalarıdır” şeklinde konuştu.

İTÜ’den bir öğrenci ise, “Mücadeleniz mücadelemizdir. Metal işçilerinden, maden işçilerinden, baroların hürriyet mücadelesi, bunların hepsi hürriyet mücadelesidir. Dayanışmanızı selamlıyoruz, her daim yanınızdayız.”
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