Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi'nde gözaltı gerilimi /25 Mart 2021 17:33

Boğaziçi'nde gözaltı gerilimi

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kez daha gözaltı gerilimi yaşandı. İlk olarak 4 öğrenci 'gökkuşağı bayrağı taşıdıkları' gerekçesiyle gözaltına alındı. Ardından gözaltı sayısı 12'ye kadar yükseldi.

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AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kez daha gözaltı gerilimi yaşandı. İlk olar dört öğrenci 'gökkuşağı bayrağı taşıdılar' diye polisler tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler olayı, "Kampüslerimizde ve mahallelerimizdeki sonu gelmeyen polis şiddetini teşhir ediyoruz" diyerek duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüsü’nden Kuzey Kampüs’e geçmeye çalışan üniversite öğrencilerinin gökkuşağı bayrağı taşıdıkları için polisler tarafından ablukaya alındığı bildirildi. Genel Bilgi Taraması (GBT) bahanesiyle durdurulan öğrencilerden dördünün gökkuşağı bayrağı taşıdıkları için gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltı sayısı daha sonra 12'ye çıktı.

"SONU GELMEYEN POLİS ŞİDDETİ"

Boğaziçi Dayanışması, “Kampüslerimizde ve mahallelerimizdeki sonu gelmeyen polis şiddetini teşhir ediyoruz. LGBTİ+ mücadelesi onurumuzdur” diyerek gözaltı anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

‘Boğaziçi Direnişi’ adlı Twitter hesabından da gözaltılar sonrası öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi’nin önünde toplandıkları belirtilerek, “LGBTİ+yız, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” paylaşımı yapıldı. Geçtiğimiz gün Boğaziçi Üniversitesi’nin, ‘kayyum rektör’ protestoları sırasında gökkuşağı bayrağı taşıyan bir öğrenciye disiplin soruşturması başlattığı öğrenilmişti.

ÖĞRENCİLERE DİSİPLİN SORUŞTURMASI 

KaosGL.org’dan Yıldız Tar’ın haberine göre, 1 Şubat’ta yaşanan polis müdahalesi sırasında gökkuşağı bayrağı açan N.D. hakkındaki disiplin soruşturmasının “yukarı çıkıp elindeki LGBTİ+ flamasını salladığınız” ifadeleriyle açıldığı belirtilmişti.
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