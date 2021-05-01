Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi Üniversitesi'nde güvenlik MHP'li isme emanet /01 Mayıs 2021 10:39

Boğaziçi Üniversitesi'nde güvenlik MHP'li isme emanet

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasının ardından tepki çeken görevlendirmeler devam ediyor.

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Son olarak Bulu, MHP'li bir ismi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Vekili yaptı. Göreve getirilen Türk Eğitim-Sen yöneticisi Alparslan Çepni'ye öğrencilerden ve Boğaziçi Üniversitesi memurlarından tepki geldi. 

Cumhuriyet'ten Bilal Çelik'in haberine göre, öğrenciler İdari İşler Şube Müdürü Ejder Karahan'ın öğrenciler ile karşı karşıya geldiğinde daha yapıcı bir üslup takındığını ve bu yönteminin Melih Bulu tarafından onaylanmadığı iddia etti.

Yine öğrencilere göre Bulu, polislerin talimatıyla hareket eden Alparslan Çepni'yi Güvenlik Şube Müdürü vekili atadı. Bu atamayla Karahan fiili olarak geri çekilirken, MHP'li Çepni'ye yetkiler tanındı.

Boğaziçi'ndeki güvenlik amirlerinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kolluk kuvveti gibi hareket ettiğini ifade eden öğrenciler, 1 Şubat'taki eylemlerde Çepni'nin telefonda polislerle görüştüğünü ve bu görüşler doğrultusunda hareket ettiğini iddia etti.
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