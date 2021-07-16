Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi Üniversitesi'nde o ismin görevine son verildi /16 Temmuz 2021 23:00

Boğaziçi Üniversitesi'nde o ismin görevine son verildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan'ın dersine son verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan'ın dersine son verildi.

Üniversiteye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu'nun atanmasının eylemler başlamış, 500'den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı.

1 Ocak'ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, dün yine Erdoğan'ın kararıyla görevden alınmış; okulun rektörlüğüne Bulu'nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.

Melih Bulu görevdeyken üç akademisyenin dersine son vermişti.

Her gün akademisyenlerin rektörlük binası önünde gerçekleştirdiği eylemlerin fotoğraflarını yayınlaması, direnişe ve öğrencilere verdiği destekle bilinen Can Candan, Twitter hesabı üzerinden Naci İnci'nin kendisine Boğaziçi'ndeki görevine, 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı gönderdiğini kaydetti.

Boğaziçili akademisyen şunları kaydetti:

"Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum."



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