Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi Üniversitesi'nde yasaklama kararı /04 Haziran 2021 21:30

Boğaziçi Üniversitesi'nde yasaklama kararı

Boğaziçi Üniversitesi'e bu hafta sonu için öğrenci girişinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesi'ne bu hafta sonu öğrencilerin girişi yasaklandı.

Üniversite genel sekreterliğinden atılan maille 4 Haziran Cuma akşamından, 7 Haziran Pazartesi sabahına kadar kampüse giriş yapılmayacağı belirtildi. Açıklamada,  "Ülkemiz ve Dünya genelinde etkisi devam eden COVİD-19 salgın sürecinde kampüs içi hareketliliğin ve yoğunluğun asgari düzeyde tutulması amacıyla, Üniversitemiz yurtlarında kalan, akademik ve tez danışmanlarının izin ve sorumluluğunda laboratuvar çalışmaları yürüten öğrencilerimiz hariç, 4 Haziran 2021 Cuma günü 17. 30’dan - 7 Haziran 2021 08.00’e kadar tüm mensuplarımız için Üniversitemize girişler yapılmayacaktır." denildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun Prof. Dr. İzzet Sıdkı Darendeli'yi rektör danışmanı olarak atadı. Boğaziçi Direniş adlı Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Koltuk kapmaca sürüyor! Kayyum Melih Bulu İzzet Sıdkı Darendeli'yi rektör danışmanı olarak atadı. İnovasyon, girişimcilik ve savunma sanayisi konularında Bulu ile iyi anlaşacağını düşündüğümüz Darandeli üçüncü danışman olarak kayıtlara geçiyor."
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