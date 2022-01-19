Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni görevden alma kararı /19 Ocak 2022 21:49

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni görevden alma kararı

Bir süredir protestolarla gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) yönetiminin kararıyla 3 dekanın görevden alındığı belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum rektörü Melih Bulu’nun yerine atanan Prof. Naci İnci’ye yönelik protesto gösterileri sürerken Yükseköğretim Kurumu (YÖK), bugün Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapan üç dekanı görevden aldı.

Buna göre, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Metin Ercan görevden alındı.

“HOCALIK GÖREVİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Görevden alınanların yerine dekanlığa kimlerin atandığı henüz açıklanmadı. Öte yandan, görevden alınan dekanlardan Profesör Metin Ercan, “Hocalık görevimizi sürdüreceğiz, öğrencilerimizle birlikte olacağız” açıklamasında bulundu.

Gerçek Gündem’e konuşan Ercan, “Hakkımızda bir soruşturma devam ediyordu. Ancak bizim dekanlık görevlerimizi yerine getiriyorduk. Bu kararın neden alındığını bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu olarak toplandık. Okulumuzun ihtiyacı olan kararların alınmasını sağladık. Hocalık görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Boğaziçi Üniversitesi’ne ve öğrencilerimizle birlikte olacağız” dedi.

6 AYDA BİTER DEMİŞTİ, 1 YILI AŞTI

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ocak tarihli kararnamesiyle Melih Bulu’nun getirilmesi sonrası üniversitede aylar süren protestolar düzenlenmiş, Bulu yine bir kararnameyle, 15 Temmuz 2021’de görevden alınmıştı.

Görevden alınan Bulu, göreve geldiğinde protestoların en fazla 6 ay süreceğini söylemiş ancak protestoların 6. ayında görevden alınmıştı. Boğaziçi protestoları ise 1 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

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