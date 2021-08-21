Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü bakın hangi isim oldu /21 Ağustos 2021 00:23

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü bakın hangi isim oldu

Atanması sonrasında tartışmalara ve protestolara neden olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevaden alınmasının ardından, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin üniversiteye rektör olarak atandığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevden aldığı Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atadı. İnci, Bulu görevden alınmadan önce rektör yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Naci İnci kimdir?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.
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