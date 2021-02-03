Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi yayınları fişlendi, Clubhouse gözaltıları başladı /03 Şubat 2021 14:20

Boğaziçi yayınları fişlendi, Clubhouse gözaltıları başladı

Cumhurbaşkanı kararıyla eski AKP milletvekili aday adayı Prof Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar hakkında Clubhouse uygulamasında yayın yapan moderatörler ifade vermek üzere evlerinden alındı.

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Siber suçlar ekiplerince evlerine baskın yapılan üç kişinin ifade verdiği belirtildi. Ayrıca bir kişi de Twitter'dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Dün Kadıköy'deki eylemlerde birçok öğrencinin gözaltına alınması tepki çekmişti. Bugün de Clubhouse uygulamasında yayın açan moderatörlerin ifade vermek üzere evlerinden alındığı belirtildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan öğrenciler, şunları söyledi:

"Dün Clubhouse uygulamasında anayasal hakları olan ifade özgürlüğünü kullanan arkadaşlarımız bugün siber suçlar tarafından ifade vermek üzere evlerinden alındılar. Özgür düşünce ve özgür söz üretiminin ifadesi alınamaz."
Yeni Şafak'ın 3 Şubat 2021 tarihli nüshasında, Clubhouse'ta yayın yapanların "provokatör" oldukları ve öğrencilerin sokakta çatışmaya çağrıldığı iddia edildi.

Atilla Taş, Fatih Portakal ve Ufuk Tarhan gibi isimlerin, hükümete karşı ayaklanma çağrısı yaptığı ve öğrencileri bu şekilde eylemlere davet ettikleri iddiasında bulunuldu.

Uygulamada müzik, sinema, kültür, teknoloji ve güzellik gibi konuların konuşulduğu pek çok sohbet odası var.

Her kullanıcıya bir kişiyi davet etme hakkı veriliyor. Uygulamayı kullanma sıklığına bağlı olarak bu sayı zaman içinde dörde kadar çıkabiliyor.

Kullanıcıların "ellerine kaldırarak" söz aldığı uygulama sadece Apple'ın uygulama mağazasından indirilebiliyor.

Uygulamanın gördüğü ilgi, Covid-19 salgınının küresel çapta sosyal iletişimi sınırlamasına ve "sohbet sıcaklığı" sunabilecek bir alternatif olmasına bağlanıyor.

ABD'de aralarında Oprah Winfrey, Ashton Kutcher, Drake ve Jared Leto gibi çok sayıda ünlünün üye olduğu uygulamanın Japonya'da bir numaraya yükselmesinde ülkenin en büyük alışveriş sitesinin sahibi Yusaku Maezawa'nın büyük payı olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de de kullanıcı sayısı artan Clubehouse'a katılan ilk siyasetçi ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.
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