"Boğaziçili 30 öğrenci Saray'a davet edildi" iddiası

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasıyla başlayan protestolar sonrası Cumhurbaşkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle görüşme talep etti. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) aracılığıyla Boğaziçi Üniversitesi'nden birkaç öğrenciye ulaşılarak yaptığı toplantı talebi 'Boğaziçi Dayanışması' tarafından reddedilirken, "Bu atamanın sorumlusu olan siyasi iktidar iletişim kurma bahanesiyle kayyımları meşrulaştıramaz. Neye göre seçildiğini bilmediğimiz 30 kişi, Boğaziçi Üniversitesi öğrenilerini temsil edemez. TÜRGEV'in bu davetini reddediyoruz" denildi.





Cumhurbaşkanı kararıyla eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektörlüğüne atanmasının ardından başlayan protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanlığı'nın TÜRGEV aracılığıyla Boğaziçi Üniversitesi'nden birkaç öğrenciye ulaşarak görüşme talep ettiği belirtildi. TÜRGEV'in ulaştığı öğrenciler, üniversitenin 15 binlik Facebook öğrenci grubunda söz konusu talebi dile getirerek Cumhurbaşkanlığı ile görüşme yapacak 10 öğrencinin belirlendiğini dile getirdi.













Boğaziçi Dayanışma'dan "TÜRGEV kendini ne sanıyor?" başlığıyla yapılan açıklamada ise talebin reddedildiği belirtildi. "Neye göre seçildiğini bilmediğimiz 30 kişi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini temsil edemez. TÜRGEV'in bu davetini Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri adına reddediyoruz" denilerek şu talepler yinelendi:





1-Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.

2-Kayyım olarak atanan Melih Bulu ve tüm rektörler acilen istifa etsin.

3-Tüm üniversitelerde rektörlük için üniversite bileşenlerinin rızası gözetilerek demokratik seçimler düzenlensin.





Boğaziçi Dayanışma'nın görüşme talebini reddetmesinin ardından aynı öğrenci grubunda, bir öğrenci, şu mesajı paylaştı:





"TÜRGEV'den iletişime geçen insanlar davetin kendileri ile ilgili olmadığını ve yalnızca öğrenilerin sorunlarının dinleneceği 'sıradan' bir buluşma planlandığını söyleyerek iptal ettiklerini duyurdu. Saray'a kimse gitmiyor."