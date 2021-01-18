Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçili akademisyenler kar ve soğuğa rağmen protestolarını sürdürdü /18 Ocak 2021 17:00

Boğaziçili akademisyenler kar ve soğuğa rağmen protestolarını sürdürdü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, AKP’li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına dönük protestolarına kar ve soğuğa rağmen devam etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atamasına yönelik tepkiler sürüyor.

Öğrencilerin sürdürdüğü eylemselliklerin  yanı sıra üniversitede görev yapan akademisyenlerin başlattığı nöbet eylemi, İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve kar yağışına rağmen devam etti.

Her gün olduğu gibi saat 12.00 rektörlük binası önünde toplanan akademisyenler, sırtlarını binaya dönerek açıklama yaptı.

Protestolarının süreceği mesajı veren öğretim görevlileri, herkese kayyımlar karşısında birlik olma çağrısında bulundu. 
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