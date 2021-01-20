Boğaziçili akademisyenler: Önce polisler, sonra Melih Bulu gitmeli

Melih Bulu’nun, “Sorunlarımızı çay içerek çözeceğiz.” sözlerine cevap veren Prof. Dr. Tınaz Ekim, DW’ye verdiği röportajda, “Çay içerek sorunlarımızı çözemeyeceğiz. Öyle çözülmeyecek o sorunlar. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinin başına tepeden inme birinin getirilmesini ben kabul edemem. Melih Bulu zor durumda, ben onun yerinde olmak istemezdim. İki talebimiz var. Polisler hala okulun içinde. Bulu okula kendi koruması ve polisle girip çıkıyor, arka kapılardan. Öncelikle polis gitmeli. İkinci olarak da Melih Bulu gitmeli.” diyor.
12 EYLÜL’ÜN FAŞİST UYGULAMASI
Doç. Dr. Erol Köroğlu ise “Hiç kimsenin Melih Bulu’yla çay içmeye niyeti yok. Bu Melih Bulu’yla ilgili birmesele değil. Öncelikle Boğaziçi ile ilgili ve aynı zamanda Türkiye ile ilgili bir mesele. Bir uygulamanın yanlış olduğu ortaya çıktı. Biz bu uygulamanın düzeltilmesi gerektiğini söylüyoruz. Doğrudan birilerini atama 12 Eylül uygulamasıdır. 12 Eylül’ün faşist yöneticileri de Boğaziçi’ne rektör atadılar. Dünyada bunun örneği yok.” ifadelerini kullanıyor.