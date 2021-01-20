Boğaziçili akademisyenler: Önce polisler, sonra Melih Bulu gitmeli









Melih Bulu’nun, “Sorunlarımızı çay içerek çözeceğiz.” sözlerine cevap veren Prof. Dr. Tınaz Ekim, DW’ye verdiği röportajda, “Çay içerek sorunlarımızı çözemeyeceğiz. Öyle çözülmeyecek o sorunlar. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinin başına tepeden inme birinin getirilmesini ben kabul edemem. Melih Bulu zor durumda, ben onun yerinde olmak istemezdim. İki talebimiz var. Polisler hala okulun içinde. Bulu okula kendi koruması ve polisle girip çıkıyor, arka kapılardan. Öncelikle polis gitmeli. İkinci olarak da Melih Bulu gitmeli.” diyor.



