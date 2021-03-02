Boğaziçili akademisyenlerden Danıştay’a

Dilekçede AKP'li rektörlerin listesi de var









Danıştay’a sunulan dava dilekçesinin son bölümünde Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin "üniversite teamülleri gereği üniversiteye akademisyen olarak bile kabulü mümkün olmayan Prof. Bulu’nun Anayasa’ya aykırı oluşu ve kullanılan takdir hakkının kamu yararı hilafına olacağı" gerekçeleriyle iptali talep edildi.