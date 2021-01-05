Boğaziçi'li öğrencinin evine duvarı yıkarak girdiler

Seçimlerde AKP'den aday olan Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrenciler bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 28 öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 17 gözaltına alındı.





Hakkında gözaltı kararı bulunan bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin adresine giden polis, genci evde bulamayınca koçbaşı ile kapıyı kırmaya çalıştı. Kapı kırılmayınca ise duvarı kırarak içeri girdi.





Müvekkilinin kendisine kapının fotoğrafını gönderdiğini belirten avukat Metin Sezgin, "Sabah saatlerinde müvekkilim beni aradı ve fotoğrafı gönderdi. Kendisinin değil ailesinin yaşadığı ve resmi olarak ikametgahının bulunduğu adrese baskın yapılmış. Evde kimseyi bulamamışlar. Bulamayınca kapıyı koçbaşı ile kırmaya çalışmışlar. Kapı da kırılmaynca duvarı kırmışlar" dedi.





Sezgin, müvekkilinin hakkında gözaltı kararı bulunduğunu ancak gözaltına alınmadığını da ifade etti.







