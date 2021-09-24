Boğaziçi'nde akademisyenlerin nöbeti 264'üncü gününde

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021'de Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor. Direnişin 264'üncü gününde Boğaziçililer bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto ettiler.







Bugün yapılan nöbete KESK ve Eğitim Sen’den temsilciler de destek ziyaretinde bulundu ve açıklama yaptı.





Direnişin 38'inci haftasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Bugün 24 Eylül 2021, Cuma. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 38. haftası sona eriyor. Bugün direnişin 264. günü. Naci İnci’nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde rektör olarak atanmasının otuz dördüncü, 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının altmış dokuzuncu günü.





Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 177. kez rektörlük binasına döndüler. Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz”, "Feyzi Erçin Yalnız Değildir", "Cemre Baytok İşine Geri Dönsün" yazan dövizler ve üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından haftanın her son günü olduğu gibi açıklamalarını okudular ve Can Candan’ın işten çıkarıldığı gün başlattıkları oturma eylemine devam ettiler."