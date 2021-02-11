Boğaziçi'nde öğrencilere çikolata ikram etmek istedi

Boğaizçi Üniversitesi'nde, elinde çikolata paketiyle rektörlük binasından çıkıp öğrencilerin yanına gelen kişi, çikolataları öğrencilere ikram etti.





Gelen ikramı geri çeviren öğrenciler, duruma tepki göstererek rektör Melih Bulu'ya karşı yapılan protestolar sırasında tutuklanan arkadaşlarını hatırlattı.





Öğrenciler o anları, "Boğaziçi Direniyor" isimli hesaptan "Kendini Melih Bulu'nun arkadaşı olarak tanıtan kişi öğrencilere çikolata vermeye çalıştı. Daha bugün tutuklanan arkadaş sayımız 11'e yükselirken BU NE PİŞKİNLİK? Çikolata değil #Arkadaşlarımızıİstiyoruz ve mücadelemiz ile alacağız!" ifadeleriyle paylaştı.