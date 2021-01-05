Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi'ne atanan Melih Bulu'nun AKP'de bir görevi daha ortaya çıktı /05 Ocak 2021 14:25

Boğaziçi'ne atanan Melih Bulu'nun AKP'de bir görevi daha ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Melih Bulu’nun iktidara yönelik eleştirileri engellemek ve karşılık vermek için kurulan “Sanal Akıncılar” isimli grubu yönettiği ortaya çıktı.

AKP’de birçok görevler üstlenen ve son olarak İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasına yönelik sürüyor. Bulu’nun son olarak, AKP’ye ve Erdoğan’a yönelik eleştirilere karşılık vermek için kurulan “Sanal Akıncılar” adlı grubun başında görev aldığı öğrenildi.

2008 yılında Önder Deligöz’e konuştuğu ortaya çıkan Melih Bulu’nun, o dönem sanal ortamda mücadele için 30 kişilik profesyonel bir ekip kurduğu ifade edildi. Odatv’de yer alan habere göre, AKP’ye ve Erdoğan’a karşı olumsuz eleştirilere karşılık vermek için kurulan “Sanal Akıncılar” adlı grubun başında, o dönem AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Melih Bulu’nun bulunması da dikkat çekti.

Neler anlatmıştı?
Sanal Akıncılar, o dönem forum sitelerine ve haberlerin altına yorumlar yazarken, yine Facebook’ta gruplar oluşturup, Youtube’a videolar yükleyerek, parti politikalarını yaydıkları ifade edildi.

Melih Bulu, iç politika, dış politika ve ekonomi gibi konularda bazı üyelerin ayrıca uzmanlaştığını anlatırken, 30 üye çevresindeki 10 kişiyi aktif hale getirip, internet üzerinden partileri için çalışan kişi sayısını 300’e çıkardıklarını belirtmişti.

Melih Bulu, Sanal Akıncılar’ın bilişim teknolojilerine çok yatkın isimlerden oluştuğunu anlatarak, “Ekip üyeleri interneti çok iyi bilmenin yanı sıra, siyaseti hem ülke çapında hem de dünya çapında izleyen meraklı gençlerden oluşuyor” diye konuşmuştu.

İnternet medyasından önemli isimlerin periyodik bir şekilde Sanal Akıncılar’a eğitim verdiğini vurgulayan Bulu, “Mesela hem Türkiye’den hem de dünyadan örnekler vererek, psikolojik harekâtların nasıl yapıldığını, bunun medya ayağının nasıl kullanıldığını anlatıyor eğitimcilerimiz” demişti.

Bulu ayrıca, “Kritik zamanlarda performansları izliyoruz. Seçimler döneminde herkesin günde kaç habere yorum yaptığı, kaç tane mail attığı günlük raporları vardı. Yaptığı haberleri paketleyip diğer arkadaşlara da gönderiyoruz. Bu sayede bilgi havuzu oluşuyor” şeklinde konuşmuştu.
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