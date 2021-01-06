Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi'ne barikat /06 Ocak 2021 14:00

Boğaziçi'ne barikat

Boğaziçi Üniversitesi’ne giden bütün yollar protestolara yönelik önlemler kapsamında polis barikatıyla kapatıldı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı çıkan öğrenciler protesto gösterisi yapmıştı. 

Öğrenciler polisin müdahalesi, silahlı ev baskınları ve gözaltı kararlarının akabinde salı günü dersleri boykot kararı aldıklarını, çarşamba günü (bugün) ise eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.

YOLLAR KAPATILDI

Bugün yapılması planlanan protestolar öncesi polisin üniversiteye giden yolları barikatlarla kapattığı görüldü. Barikatları çeken bir öğrenci, söz konusu engelleme sebebiyle karşıdan karşıya dahi geçilemediğini söyledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Boğaziçi'ne barikat Sonraki Haber >>

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:35