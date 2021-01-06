Boğaziçi'ne barikat

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı çıkan öğrenciler protesto gösterisi yapmıştı.





Öğrenciler polisin müdahalesi, silahlı ev baskınları ve gözaltı kararlarının akabinde salı günü dersleri boykot kararı aldıklarını, çarşamba günü (bugün) ise eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.







YOLLAR KAPATILDI





Bugün yapılması planlanan protestolar öncesi polisin üniversiteye giden yolları barikatlarla kapattığı görüldü. Barikatları çeken bir öğrenci, söz konusu engelleme sebebiyle karşıdan karşıya dahi geçilemediğini söyledi.