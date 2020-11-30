Samanyolu Haber /Dünya / Boko Haram katliamı! /30 Kasım 2020 16:31

Boko Haram katliamı!

Çiftçiler, boğazları kesilmiş halde bulundu; Nijerya'daki Boko Haram saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a çıktı. 15 kadının da kaçırıldığı gelen haberler arasında.

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Nijerya'nın kuzey doğusunda Boko Haram saldırısında en az 110 sivil katledildi. "Bu yıl sivillere yönelik saldırıların en şiddetlisi" diye adlandırılan katliamda çiftçiler, boğazları kesilmiş bir hâlde bulundu. 

The Guardian'da yer alan habere göre, en az 110 kişinin ölümüne neden olan saldırılarla ilgili konuşan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Edward Kallon, "En az 110 sivil akıl almaz bir şekilde öldürüldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Bu olay, bu yıl içinde sivillere yönelik doğrudan yapılmış en şiddetli saldırı." dedi.

110 ÇİFTÇİ BOĞAZLARI KESİLMİŞ HÂLDE BULUNDU

Boko Haram örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda  Borno eyaletinin başşehri Maiduguri yakınlarındaki pirinç tarlalarında çalışan tarım işçileri bağlanıp, boğazları kesilerek katledildi. 

İlk olarak tarım arazisi üzerinde 43 çiftçinin cansız bedenleri boyunları kesilmiş bir hâlde bulundu. Hayatını kaybedenlerin sayısı daha sonra 110'a kadar çıktı. 

15 kadının da kaçırıldığı gelen haberler arasında.

Çiftçilerin daha önce de, kendileri hakkında orduya bilgi verdiklerinden şüphelenen Boko Haram militanlarının hedefi oldukları belirtiliyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, "Çalışkan çiftçilerimizin Borno eyaletinde teröristler tarafından öldürülmesini kınıyorum. Tüm ülke bu anlamsız cinayetlerden sarsıldı. Düşüncelerim yas tutan ailelerle." dedi.
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