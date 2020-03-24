Boks Milli Takımı'nda virüs paniği: Üç sporcu ve bir antrenör pozitif çıktı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Londra’dan dönen milli takım kafilesinde 4 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları için İngiltere'nin Londra kentine giden ve 14-24 Mart tarihleri arasında ringlere çıkması beklenen ancak korona tehdidi nedeniyle müsabakaları yarım bırakarak geçtiğimiz hafta yurda dönen Boks Milli Takım kafilesinden korkutucu haber geldi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 3 sporcu bir de antrenörde yapılan korona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Gözgeç, “Tüm takımımız ve teknik ekibimiz, yurda döndüğü andan itibaren gerekli tedbirleri alarak, uyarıları dikkate alarak karantinaya girdi. Ancak şu anda 3 sporcumuz ve bir de antrenörümüzün yapılan testleri pozitif çıktı. Ancak korkulacak bir durum yok. İleri derece değiller. Şu an hepsi tedavi altında. Hatta bir sporcumuzun, hastaneden çıkarak karantinasına evden devam edileceği bildirildi. Sporcularımızın hepsi kontrol altında ve testleri de devam ediyor” açıklamasını yaptı.
Boks Milli Takımı, Londra'da düzenlenen olimpiyat kota müsabakalarına 8 erkek, 5 kadın sporcunun yanı sıra idari ve teknik ekip ile birlikte toplam 21 kişi ile gitmişti.
HİÇ ÖNLEM YOKTU DİYE ŞİKAYET ETMİŞLERDİ
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de, İngiltere’de koronavirüs önlemlerinin alınmadığını belirterek, "Tedbirli hiçbir şey görmedik. Turnuvalar aynı durumdaydı. Otel, salon, yemekhane… Virüsle ilgili bir tedbir görmedik. Ama biz, sporcularımızla birlikte olabildiğince Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tavsiyelere uymaya çalıştık. Kendimizi korumaya çalıştık. Gerek ellerimizi yıkayarak, gerekse eldivenle, maskeyle, kendi takımımızı bu şekilde korumaya çalıştık" diye konuşmuştu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'na giden kafilesinde yer alan isimler şöyle:
Eyüp Gözgeç (Federasyon Başkanı), İsmail Nazlı (Fed. Görevlisi), M.Erhan Ergençoğlu (Fed. Görevlisi) Reimundo Zamora Nunez (Baş Antrenör), Seyfullah Dumlupınar (Antrenör), Vedat Demirkol (Antrenör), Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Muhammet Ali Kolu (Antrenör) Buğra Sarp (Fizyoterapist), Ahmet Dede (Cutman), Batuhan Çiftçi (52 kg), Hakan Doğan (57 kg), Tuğrulhan Erdemir (63 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Eren Uzun (+91 kg), Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)